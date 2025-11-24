Tragedia en Italia: un acróbata de Chile murió durante un accidente en un espectáculo de circo

Un acróbata chileno de 26 año murió en un circo en Sant’Anastasia, en la provincia de Nápoles, (sur de Italia) durante un número con motocicletas en el «globo de la muerte». Hay otra persona en estado crítico.

Cómo fue el accidente dónde murió un acróbata en un circo de Italia

«Como ya anunciaron los medios de comunicación ayer por la noche, hemos sufrido un grave accidente durante la función de la tarde, por lo que, por razones de fuerza mayor, nos vemos obligados a cancelar las próximas representaciones en Sant’Anastasia», indicó la compañía en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El circo también dedicó un emotivo mensaje al joven fallecido, identificado como Christian Quezada: «Gracias, Christian, siempre estarás en nuestros corazones. has sido un gran artista».

Según las primeras versiones, el especialista chileno cayó al centro de la esfera de forma repentina y aunque los otros dos motociclistas intentaron evitarlo reduciendo la velocidad, terminaron colisionando entre sí.

El segundo especialista involucrado en el accidente, un mexicano de 43 años, fue trasladado al hospital en estado grave, mientras que el tercer motociclista, de nacionalidad colombiana y también de 26 años, resultó ileso, informaron los medios italianos.

El espectáculo, realizado en la oscuridad, estaba iluminado por los LEDs que los motociclistas llevaban en sus trajes, lo que permitió que varios espectadores grabasen el accidente.

El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, expresó su pesar por el fallecimiento del joven chileno: «Es una tragedia muy dolorosa, diría devastadora», afirmó.

«Este circo contaba con una gran cantidad de seguidores, y aunque no he visto sus espectáculos personalmente, me parece que estaban muy bien equipados y que contaban con todas las autorizaciones necesarias para realizar un espectáculo tan peligroso», añadió

EFE