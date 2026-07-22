Hallaron muerto en París a un cazatalentos vinculado a la red de Jeffrey Epstein: investigan las causas

El caso Jeffrey Epstein sumó un nuevo capítulo de conmoción en Francia. El cazatalentos de modelos Daniel Siad, de 69 años y señalado como uno de los reclutadores clave del magnate estadounidense en Europa, fue hallado muerto este lunes en su residencia de Colombes, en el noroeste de París.

La información fue confirmada a la cadena británica BBC por la Fiscalía de Nanterre, organismo judicial oficial que ratificó la apertura de una causa criminal para determinar las causas del deceso. «Se abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo y se llevará a cabo una autopsia para esclarecer lo sucedido», precisaron desde el Ministerio Público francés.

El malestar de las víctimas y las duras críticas a la Justicia francesa

La muerte de Daniel Siad provocó la inmediata indignación de los equipos legales que representan a las mujeres que lo denunciaron en la Justicia de Francia. El exagente enfrentaba varias querellas penales por abuso y violación —la primera de ellas presentada en febrero pasado—, pero jamás llegó a ser detenido ni indagado de manera formal por las autoridades locales.

En declaraciones recogidas por la BBC, la abogada Anne-Claire Le Jeune, representante de seis de las querellantes, lamentó que la parsimonia judicial privara a las víctimas de un proceso penal:

«Mis clientas encontraron la fuerza para romper un silencio pesado, dado los vínculos de Siad con Epstein. Es profundamente lamentable que la lentitud de la investigación resultara en su muerte antes de que pudiera ser interrogado o puesto bajo custodia policial, privando a las víctimas de un paso crucial en la búsqueda de verdad y justicia», sostuvo la letrada.

Otras abogadas de las denunciantes apuntaron directamente contra la Fiscalía de París, calificando su inacción de «escandalosa» y señalando que el fallecimiento del reclutador provoca que información determinante sobre el entramado de trata internacional se pierda de forma definitiva.

Los mensajes en los archivos de Epstein y los antecedentes del caso

El nombre de Daniel Siad figuraba miles de veces en los documentos oficiales del caso Jeffrey Epstein desclasificados por la Justicia de Estados Unidos. Testimonios de sobrevivientes, como el de una víctima identificada bajo el seudónimo de «Anya», lo describieron explícitamente como un «reclutador profesional» que captaba jóvenes bajo la promesa de carreras en el modelaje para luego introducirlas en la red del magnate.

Pese a que en correos electrónicos dirigidos al propio Epstein el francés utilizaba metáforas donde se comparaba con un «pescador que a veces atrapaba piezas rápido», en sus últimas entrevistas con cadenas como CNN y la televisión francesa BFMTV había negado cualquier tipo de delito, afirmando que desconocía los abusos perpetrados por el financiero norteamericano.

El fallecimiento de Siad ocurre tras una serie de muertes entre los colaboradores directos de la red. En 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel fue hallado ahorcado en su celda de una prisión en París mientras esperaba un juicio por tráfico de menores. En tanto, el propio Jeffrey Epstein murió en un calabozo de Nueva York en 2019 antes de ser juzgado por la Justicia Federal estadounidense.

Con información de BBC.