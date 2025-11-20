Aumentó la tensión entre Polonia y Rusia por una explosión en un vía ferroviaria: se desplegarán 10 mil soldados

Por una explosión cerca de Varsovia que dañó una vía ferroviaria utilizada para entregas a Ucrania, acusarán en Polonia a dos ucranianos de sabotaje terrorista en nombre de Rusia. Así lo anunciaron los fiscales que investigan lo sucedido. Por otro lado, desde las autoridades polacas informaron que se desplegarán más de mil soldados.

Movimiento de soldados polacos y cierre del consulado

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció este miércoles que se desplegarán hasta 10.000 soldados en las líneas ferroviarias y otros puntos. “En el marco de la ‘Operación Horizonte’, 10.000 soldados cooperarán en toda Polonia con los servicios dependientes del Ministerio del Interior para proteger con mayor eficacia las infraestructuras críticas y prevenir ataques de sabotaje», señaló en su cuenta de X.

El titular de Defensa añadió que aprovechando las capacidades de las fuerzas de seguridad, el equipamiento militar y las herramientas basadas en inteligencia, protegerán “todavía mejor” el país. Indicaron que la operación se desarrollará desde el viernes y hasta nuevo aviso, en áreas cercanas de las líneas de comunicación, aeropuertos y otras infraestructuras críticas.

«En una era de amenazas híbridas, es necesario aunar esfuerzos entre todos los servicios estatales”, sostuvo el ministro del Interior, Marcin Kierwinski.

Otra de las medidas de las autoridades fue el cierre del último consulado ruso en suelo polaco, en la ciudad septentrional de Gdansk.

Explosión en vía ferroviaria de Polonia: «Acto de sabotaje sin precedentes»

Sobre la explosión ocurrida cerca de Mika, a unos 100 kilómetros al sureste de la capital Varsovia, los funcionarios dijeron que los dos sospechosos abandonaron Polonia y cruzaron a Bielorrusia tan pronto como cometieron el ataque del fin de semana en una línea ferroviaria que conecta Varsovia con la frontera ucraniana. Las autoridades polacas alegan que los dos ucranianos habían estado colaborando con los servicios secretos rusos.

Varias otras personas han sido detenidas en relación con la explosión ferroviaria, declararon los fiscales el miércoles. No proporcionaron más detalles.

El primer ministro Donald Tusk describió la explosión como un “acto de sabotaje sin precedentes”. El ministro de Exteriores, Radek Sikorski, dijo que fue “un acto de terrorismo de Estado”.

Polonia condenó un intento de agresión a su embajador en Rusia

En otro de las medidas, el Gobierno polaco sostuvo que hubo este jueves un ataque frustrado contra el embajador de ese país centroeuropeo en Rusia que, según el propio representante diplomático, tuvo lugar el domingo pasado en San Petersburgo.

El ministro de defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmó en una ruda de prensa en Słupsk (norte), que el suceso constituye un «escándalo diplomático» con el que «se cruza otra línea» en la degradación de las relaciones bilaterales entre Varsovia y Moscú.

Kosiniak-Kamysz destacó que las informaciones sobre el asalto denunciado por el embajador «sugieren que los atacantes eran activistas entrenados e instruidos para provocar».

Con AP y EFE