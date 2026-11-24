En Argentina se detectó una nueva variante de Covid, el virus que desencadenó la pandemia de 2020. La variante fue descubierta por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

Los primeros pacientes de la nueva variante de Covid: dónde se detectó

La nueva variante de Covid proviene del linaje PJ.2.1 y es una descendiente de Ómicron que posee mayor capacidad de transmisión. Los investigadores precisaron que ya fue detectada en muestras que se le tomó a tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires.

Las muestras correspondían a un hombre de 58 años y a dos bebés: uno de un año y otro de dos meses.

Con el informe se resaltó la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados y extremar los cuidados en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores y bebés.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó como variante bajo vigilancia a este nuevo linaje del SARS-CoV-2, descendiente de JN.1. Su prevalencia crece a nivel mundial impulsada por los contagios en América, particularmente en Canadá y Estados Unidos, a los que se sumaron casos detectados recientemente en Brasil.

Nueva variante de Covid: riego y síntomas

La doctora Mariana Viegas, responsable del Área Genómica y Diagnóstico Molecular del Laboratorio de Salud Pública e investigadora de la UNLP y el Conicet, explicó que la evidencia disponible permite evaluar como bajo el riesgo adicional que representa esta nueva variante a nivel mundial.

En este sentido detalló que la evidencia fenotípica disponible indica una capacidad con otras variantes contemporáneas analizadas. «Además en ensayos de laboratorio, los sueros de personas que recibieron vacunas adaptadas a las variantes LP.8.1 y XFG lograron neutralizar a PJ.2.1», agregó.

Científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas

Respecto a los síntomas del virus, la investigadora precisó que son similares a los de un resfrío o una gripe e incluye: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Viegas remarcó que el mayor potencial de transmisión aumenta las posibilidades de contagio, sobre todo entre los grupos de riesgo. Por esto, los especialistas reiteraron la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados: «Es muy importante tener en cuenta que las vacunas continúan ofreciendo protección frente a este nuevo linaje, mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. En el caso de los bebes menores de seis meses que aún no fueron vacunados tienen los anticuerpos de la madre».