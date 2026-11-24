La administración de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió excluir al presidente argentino Javier Milei de la ceremonia de investidura, por su cuarto mandato, y ratificó que Brasil mantendrá vacante la jefatura de su embajada en Buenos Aires, profundizando el distanciamiento diplomático tras las recientes declaraciones televisivas del canciller argentino Pablo Quirno.

Según consignó el diario Clarín a partir de fuentes diplomáticas cercanas al canciller brasileño Mauro Vieira y al Palacio del Planalto, la determinación oficial respondió al malestar generado por las expresiones de Pablo Quirno durante el programa televisivo de Mirtha Legrand y Juana Viale, donde el funcionario argentino puso en duda la transparencia de los comicios brasileños de octubre 2026 y cuestionó la actuación previa de Brasil en la representación consular argentina en Venezuela.

Las medidas oficiales de Brasil contra el gobierno de Javier Milei, antes de la asunción de Lula da Silva

Desde el entorno de la cancillería brasileña, Itamaraty, detallaron dos definiciones concretas que fijan el nuevo estatus de la relación bilateral con Argentina. El presidente Javier Milei no recibirá invitación oficial para asistir a la jura de Luiz Inácio Lula da Silva, descartando las versiones iniciales que indicaban que el mandatario argentino figuraba en la lista preliminar de invitados internacionales junto con referentes como el estadounidense Donald Trump.

Fuentes cercanas a Mauro Vieira confirmaron que el hasta ahora embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no retomará sus funciones y solo regresará al país para completar su mudanza, dejando la sede diplomática brasileña a cargo de un encargado de negocios por tiempo indeterminado.

Qué declaró el canciller Pablo Quirno y por qué desató la respuesta de Brasilia

El detonante de la decisión adoptada en Brasilia ocurrió el último sábado en televisión, cuando Pablo Quirno defendió los calificativos utilizados por Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y explicó los motivos por los cuales la Casa Rosada, junto con los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, evitó reconocer formalmente el triunfo del mandatario brasileño en el balotaje del 25 de octubre 2026 frente a Flávio Bolsonaro (51,7% contra 48,2% de los votos válidos):