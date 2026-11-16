Caos aéreo en Estados Unidos: los vuelos se normalizan este lunes y apuntan a una falla en un cambio de cables

Pasajeros esperan en el aeropuerto Reagan de Washington tras el cierre del espacio aéreo ordenado por la FAA. Los vuelos en Estados Unidos se normalizan este lunes. (Gentileza: AP)

El tráfico aéreo en Estados Unidos debía recuperar este lunes su capacidad plena, después de tres días de cancelaciones y demoras por el cierre nacional de vuelos que ordenó el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA). El domingo a la noche, según el servicio de seguimiento FlightAware, había apenas 88 cancelaciones previstas para el lunes.

“Deberíamos estar funcionando a plena capacidad”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, según la agencia AP. El funcionario agregó que el sistema está “bien encaminado” para recuperarse.

Qué causó el cierre del espacio aéreo en Estados Unidos: un cambio de cables de cobre por fibra óptica

Duffy explicó que la falla empezó cuando un contratista federal reemplazaba un tramo de cable de cobre viejo por fibra, lo que “de algún modo” sobrecargó el sistema. Después del cambio en una instalación de la FAA en El Dorado, Arkansas, se encendió un router, y entonces surgió un problema en Amarillo, Texas, que se propagó hasta terminar en el cierre total.

La empresa contratista, L3Harris Technologies, retiró los routers de las dos instalaciones y les está haciendo un diagnóstico a fondo. “Vamos a averiguar cuál fue la causa raíz y, a partir de ahí, avanzar”, dijo Duffy.

El secretario también aseguró que el Gobierno se siente “bastante seguro” de que no se trató de un hackeo. Según explicó, las agencias de inteligencia no encontraron los rastros típicos de un ciberataque.

Cuántos vuelos se cancelaron por la falla en el control aéreo de Estados Unidos

El titular de la FAA, Bryan Bedford, detalló que el viernes había 50.000 vuelos programados y que, al momento del cierre, 20.000 todavía no habían completado su recorrido. De esos, 8.000 pudieron seguir viaje, pero 12.000 no lograron recuperarse.

El impacto se extendió durante todo el fin de semana. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 14.000 vuelos, y el domingo hubo más de 11.500 afectados entre cancelaciones y demoras.

Trump pide más fondos al Congreso para renovar el sistema de control aéreo

Trump rompió el domingo dos días de silencio sobre la crisis con un posteo en Truth Social. Allí sostuvo que su gobierno ya empezó a modernizar el control aéreo, pero que el trabajo no debe hacerse “a cuentagotas”. También afirmó que buena parte del sistema actual tiene 50 años.

“Si el Congreso aprueba el dinero que se necesita desesperadamente para el control aéreo, podemos construirlo de forma rápida y eficiente”, escribió. El Congreso aprobó el año pasado 12.500 millones de dólares para la FAA, pero Duffy considera ese monto apenas un primer pago y reclama “miles de millones más”.

Duffy dijo que empresas como AT&T, Verizon y Lumen podrían desplegar de inmediato una “arquitectura completamente nueva” si contaran con el dinero. Además, responsabilizó a décadas de falta de inversión de los dos partidos.