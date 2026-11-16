Xi Jinping recibe a Donald Trump y Vladimir Putin en una cumbre inédita: armas nucleares e Irán, en la agenda

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin tendrán el jueves en Shenzhen la primera reunión trilateral entre los líderes de China, Estados Unidos y Rusia. (Gentileza AP)

Los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, tendrán este jueves 19 de noviembre su primera reunión trilateral, en la ciudad china de Shenzhen. Será al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a 21 economías.

La Cancillería china confirmó el encuentro este lunes. Su vocera, Mao Ning, dijo que los tres líderes tendrán “intercambios en profundidad para salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”. También anticipó que la reunión tendrá un significado pionero.

Antes lo habían confirmado la Casa Blanca, el viernes, y el Kremlin, el sábado. El vocero ruso, Dmitri Peskov, le dijo a la agencia estatal TASS que se había alcanzado un acuerdo para que los tres presidentes se reunieran el día 19.

Qué busca Trump en Shenzhen: un acuerdo nuclear con China y Rusia tras el fin del New START

Trump quiere avanzar hacia un acuerdo a tres bandas que limite los arsenales nucleares de los tres países. Según la agencia AP, un alto funcionario estadounidense aclaró que la reunión sirve para abrir las conversaciones y que no se espera anunciar acuerdos.

El trasfondo es que el tratado New START, que limitaba los arsenales de Estados Unidos y Rusia, venció en febrero de este año. Por primera vez en más de medio siglo, las dos mayores potencias atómicas no tienen topes. Trump rechazó la propuesta rusa de extenderlo un año y pidió un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China.

Beijing, en cambio, mostró poco interés en sumarse. Según estimaciones del Pentágono, China tiene más de 600 ojivas, contra más de 5.000 de Estados Unidos y otras tantas de Rusia.

El otro tema que Trump quiere plantear es la guerra con Irán. La Casa Blanca, en cambio, buscará dejar afuera la invasión rusa a Ucrania.

Putin quiere mostrarse a la par de Washington y Beijing, y Zelenski teme por Ucrania

Para el Kremlin, la foto con Trump y Xi es una oportunidad de presentar a Rusia como una superpotencia al nivel de las otras dos. Peskov rechazó las comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945. Aseguró que lo que se acuerde en Shenzhen no podrá imponerse a otros países y que el principio será el beneficio y el respeto mutuos.

En Kiev, el encuentro genera inquietud. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, teme que se use para negociar un acuerdo sobre la guerra sin Ucrania en la mesa. Edgard Kagan, ex embajador estadounidense y hoy investigador del CSIS, sostuvo que Putin quiere dar la señal de que decide sobre Ucrania junto con Trump y Xi.

Para Xi, el encuentro es una forma de exhibir el peso creciente de China. Sin embargo, analistas como Hoo Tiang Boon, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, señalaron que una cumbre de tres potencias choca con la defensa del multilateralismo que pregona Beijing. La mayoría de los especialistas espera más símbolos que resultados concretos.

Cómo llegan Estados Unidos, China y Rusia a la cumbre trilateral

Trump y Xi ya se reunieron cara a cara ocho veces. El presidente estadounidense se acercó a su par chino desde la tregua que el año pasado puso fin a la guerra comercial entre los dos países, y en septiembre Xi hizo una visita de Estado a Washington.

Con Putin, Trump tuvo siete encuentros presenciales; el último fue en Alaska, en agosto de 2025. Hace poco, además, cerró un acuerdo que levantó sanciones y habilitó la venta de millones de toneladas de diésel ruso.

Por su parte, Putin y Xi se reunieron más de 40 veces desde 2013. China es el principal socio comercial de Rusia y su principal proveedor de tecnología clave, aunque se declara neutral sobre la guerra en Ucrania. Moscú, a su vez, respalda la posición de Beijing sobre Taiwán.