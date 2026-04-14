Israel y Líbano avanzan en Washington: coinciden en “liberar” al país de Hezbolá

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declaró tras la reunión de hoy en Washington con su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, que el encuentro transcurrió satisfactoriamente, dado que ambas partes reconocieron estar de acuerdo en la necesidad de “liberar” al Líbano de Hezbolá.

Reunión histórica: diplomáticos de Israel y Líbano acercan posiciones

“Hoy hemos descubierto que estamos del mismo lado, y eso es lo más positivo que podíamos haber sacado”, declaró Leiter a los periodistas a las afueras del Departamento de Estado, según el diario Times of Israel.

“Ambos estamos unidos en la liberación del Líbano de la ocupación ejercida por una potencia iraní llamada Hezbolá”, comentó el diplomático.

Leiter afirmó que ambas partes llevarán las propuestas planteadas hoy a sus respectivas capitales y que espera que las conversaciones se reanuden en las próximas semanas en Washington.

Según dijo, el acuerdo que se está elaborando abarcará tanto asuntos de seguridad como civiles, de modo que “podamos tomar el tratado de paz y entablar una relación armoniosa como la que hemos tenido con los demás países firmantes de los Acuerdos de Abraham”.

La embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, afirmó que la “reunión preliminar del martes” con Israel “fue constructiva” y que pidió “la adopción de medidas prácticas para aliviar la grave crisis humanitaria” que vive su país.

“Pedí un alto el fuego y el regreso de las personas desplazadas a sus hogares”, dijo la embajadora libanesa en un comunicado tras las primeras conversaciones directas con Israel en décadas, reportó la cadena CNN.

“También pedí la adopción de medidas prácticas para aliviar la grave crisis humanitaria que el Líbano sigue soportando como resultado del conflicto en curso”, añadió.

Moawad precisó que la “fecha y el lugar” de las próximas conversaciones directas con Israel “se anunciarán a su debido tiempo”.

La diplomática sostuvo que “reafirmó la necesidad urgente de la plena implementación del anuncio de cesación de hostilidades de noviembre de 2024”.

“Subrayé la necesidad de preservar nuestra integridad territorial y la soberanía del Estado”, remarcó Moawad.

NA