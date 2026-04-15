Irán amenaza con bloquear rutas en el mar Rojo si persiste el cierre de Estados Unidos en sus puertos

El ejército de Irán advirtió este miércoles que podría obstruir las exportaciones e importaciones en el mar Rojo si la Armada de Estados Unidos persiste en el bloqueo de sus puertos. El general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes, afirmó que la actual presencia naval estadounidense constituye un «preludio» a la violación del alto al fuego vigente desde el 8 de abril.

A pesar de no tener acceso territorial directo al mar Rojo, Teherán aseguró que sus fuerzas «no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, el mar de Omán o el mar Rojo» si se mantiene la inseguridad para sus petroleros.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el bloqueo se ha «aplicado plenamente» y que las fuerzas navales han logrado detener por completo el comercio económico marítimo que entra y sale de Irán.

Sin embargo, datos de seguimiento marítimo del martes sugieren un panorama mixto, con informes de embarcaciones que habrían logrado cruzar el Estrecho de Ormuz a pesar de las órdenes de intercepción dictadas por la administración de Donald Trump.

Expansión de las amenazas marítimas en Medio Oriente

La advertencia de Abdollahi eleva el riesgo de una escalada regional, sugiriendo que Irán podría utilizar a sus aliados —como los rebeldes hutíes en Yemen— para ejecutar el bloqueo en el mar Rojo. «Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación», señaló el general a través de la televisión estatal, posicionando a Teherán en una postura de respuesta simétrica ante el cerco económico de Washington.

Esta táctica busca presionar a las potencias occidentales mediante la amenaza al tráfico comercial en una de las rutas más transitadas del mundo.

En Washington, la Casa Blanca mantiene la validez del bloqueo tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán. La orden de Trump de interceptar cualquier buque vinculado a Irán se fundamenta en la denuncia de «extorsión internacional» por la colocación de minas en el Golfo.

No obstante, la efectividad del cierre total del Estrecho de Ormuz es cuestionada por analistas navales, quienes reportan que algunos cargueros han logrado sortear la vigilancia estadounidense, lo que genera dudas sobre la hermeticidad de la barrera naval establecida este lunes.

Para Irán, la intercepción de sus buques comerciales es una ruptura de los términos de la tregua de dos semanas. Teherán sostiene que el bloqueo naval impide el ejercicio de su soberanía comercial, lo que justifica la activación de medidas defensivas en puntos estratégicos fuera de sus fronteras.

Mientras el petróleo supera los 100 dólares por barril, la posibilidad de un cierre simultáneo en el Estrecho de Ormuz y el mar Rojo situaría a la economía global en un escenario de desabastecimiento energético sin precedentes.

Con información de AFP.