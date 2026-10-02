«Estaba luchando por mi vida y por los pasajeros»: el desgarrador relato del piloto apuñalado en pleno vuelo a Israel

Smit Machchhar es el piloto que sufrió el ataque de su compañero de trabajo en pleno vuelo (Foto: AP)

El capitán y piloto de la nave, Smit Machchhar, permanece internado en un centro de salud de Abu Dabi y describió los dramáticos minutos que le tocó atravesar luego de sufrir un ataque por parte de su propio compañero en pleno vuelo.

El hecho ocurrió a bordo de una aeronave Boeing 737 de la empresa FlyDubai, que cubría la ruta entre las ciudades de Dubái y Tel Aviv, con un total de 182 personas a bordo. El copiloto del avión atacó a su capitán e intentó chocar en pleno vuelo.

De acuerdo con las reconstrucciones publicadas en el medio Associated Press News y los testimonios de las autoridades, tras ser agredido gravemente con un arma blanca, Machchhar pudo abrir el acceso a la cabina. Esa maniobra posibilitó que un grupo de pasajeros ingresara al recinto de mando para reducir al agresor, mientras la aeronave experimentaba una pérdida de altitud severa y repentina.

En una llamada por video realizada desde el hospital con el primer ministro de India, Narendra Modi, el experimentado piloto relató los momentos cruciales en los que buscó recuperar el control. «Tenía muchísimas heridas. Me había caído», expresó desde la cama hospitalaria, visiblemente conmocionado.

Cómo fueron las maniobras para salvar el avión y los pasajeros en pleno vuelo a Israel

Machchhar cuenta con una trayectoria prolongada en el sector aeronáutico comercial. Previo a su ingreso a FlyDubai hace aproximadamente cuatro años, se desempeñó como comandante sénior e instructor en la compañía india SpiceJet, donde acumuló más de 9.750 horas de vuelo registradas.

«Puedo percibir con exactitud lo que ocurre en la aeronave incluso con los ojos cerrados. Cuando me encontraba en una situación de emergencia, podía sentir cómo el avión se precipitaba al vacío», detalló en la entrevista.

«Estaba luchando por mi vida. En un momento dado, me di cuenta de que si no me levantaba, los pasajeros también iban a morir«, manifestó el comandante al recordar el incidente. A pesar de encontrarse derribado y gravemente herido, sostuvo que su experiencia en la aviación le permitió advertir la gravedad de la situación aerodinámica de inmediato.

Para mantener la entereza en medio del ataque, el capitán apeló a sus convicciones espirituales mientras intentaba incorporarse. Durante esos instantes de máxima tensión, recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú. «El señor Hanuman me dio valor», aseveró el aviador ante las autoridades de su país.

Smit Machchhar continía internado en el hospital tras las heridas de arma blanca hechas por su compañero (Foto: AP)

Desde la escuela de instrucción aeronáutica de Nueva Zelanda donde el capitán realizó su entrenamiento inicial, indicaron que la formación tradicional prevé protocolos para casos de incapacitación de los tripulantes. Sin embargo, aclararon que los manuales de procedimiento estándar no contemplan hipótesis sobre agresiones perpetradas por los propios integrantes de la cabina de mando.

El vuelo fue desviado rápidamente hacia la localidad de Tabuk, situada en el noroeste de Arabia Saudita, donde la tripulación completó un aterrizaje de emergencia. Según los reportes oficiales emitidos por la aerolínea y fuentes regionales, el procedimiento se llevó a cabo sin que se registraran víctimas fatales adicionales entre las personas a bordo.

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El ataque desencadenó una importante operación de seguridad en Israel, y las autoridades desplegaron aviones de combate ante la posibilidad de un secuestro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el atacante, un ciudadano omaní, fue arrestado en Arabia Saudí y estaba siendo interrogado allí. El motivo del ataque no estaba claro de inmediato.

Por su parte, la jefatura de gobierno de Israel informó que el presunto agresor, de nacionalidad omaní, fue detenido de inmediato por las fuerzas de seguridad saudíes en el aeropuerto de destino. Las autoridades locales mantienen al sospechoso bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer los motivos de la agresión.

Netanyahu elogió la “extraordinaria valentía” de Machchhar en una publicación en X, al afirmar que el capitán herido se defendió tras ser apuñalado, abrió la puerta de la cabina y ayudó a pasajeros y tripulación a someter al atacante, evitando lo que Netanyahu describió como un “desastre catastrófico en pleno vuelo”.

“Salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y otros nacionales”, escribió Netanyahu.