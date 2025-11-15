Disturbios en México durante la movilización de la Gen Z contra el gobierno de Sheinbaum: al menos 20 heridos

Una protesta contra el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México terminó este sábado con graves incidentes y choques con la Policía, dejando al menos 20 heridos. La movilización, convocada por la denominada «Generación Z», congregó a miles de personas en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo.

La marcha, que inició de forma pacífica desde el Ángel de la Independencia, tomó un giro violento cuando un grupo conocido como el «bloque negro» atacó con martillos y piedras las vallas que resguardaban el Palacio Nacional.

Las fuerzas armadas respondieron con gases lacrimógenos y el enfrentamiento con los grupos manifestantes empezó a escalar. Antes del evento, la presidenta había hecho un llamado a la paz.

Según informaron medios locales, personal de salud tuvo que asistir a 20 personas que resultaron heridas por golpes.

Por qué la Generación Z marchó contra Claudia Sheinbaum

La convocatoria de la «Generación Z» en México se centró en un llamado a «no olvidar» a las víctimas de la violencia que persiste en el país, a pesar del cambio de gobierno en 2018 con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Sheinbaum.

La manifestación sirvió de plataforma para estudiantes, campesinos y miembros de partidos de la oposición.

Christian, un manifestante oriundo de Michoacán, declaró a la agencia EFE que la violencia en su región está «rebasada» y recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que ocurrió el pasado primero de noviembre.

Qué dijo Sheinbaum sobre las movilizaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los incidentes durante una gira en Jonuta (Tabasco), y vinculó al grupo «Generación Z México» con la oposición al oficialismo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La mandataria apuntó directamente contra la presencia de «enchapuchados» que, según deslizó, fueron los que generaron los disturbios.

«De manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia: si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica», afirmó Sheinbaum.

Además, sostuvo que hubo «muy pocos jóvenes» entre los miles de asistentes, contradiciendo el nombre de la organización convocante.