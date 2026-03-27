Conflicto en Medio Oriente: nuevos bombardeos sobre una central nuclear iraní y ataque a base de EE.UU.

Beirut, capital del Líbano, tras los bombardeos de las fuerzas de estados Unidos e Israel. (Foto: Reuters)

El conflicto en Medio Oriente volvió a intensificarse en las últimas horas tras un nuevo ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra la central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur de Irán. Se trata del tercer bombardeo en apenas diez días, lo que eleva la preocupación internacional por un posible incidente radiológico.

Según informaron autoridades iraníes y medios oficiales, el ataque no dejó víctimas ni provocó daños estructurales en el reactor. En la misma línea, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que fue notificado del hecho y que, de acuerdo con Teherán, no se registraron fugas de radiación.

El director del organismo, Rafael Grossi, manifestó su “profunda preocupación” ante la reiteración de los ataques y advirtió sobre el riesgo de un “grave incidente radiológico” en caso de que el reactor resulte afectado.

Además de Bushehr, también se reportaron bombardeos sobre otras instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, como Jondab y Ardakan, aunque sin consecuencias materiales ni víctimas.

Ataque a una base estadounidense

En paralelo, la tensión escaló con un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en Arabia Saudita, que dejó al menos diez militares heridos.

De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, no hubo víctimas fatales, aunque se evalúan los daños en aeronaves y equipamiento militar.

Ante este escenario, las fuerzas estadounidenses reforzaron la seguridad en sus bases en la región, mientras crece el temor a una escalada mayor del conflicto.

La seguidilla de ataques y contraataques mantiene en alerta a la comunidad internacional, especialmente por el riesgo que implica la cercanía de las operaciones militares a instalaciones nucleares sensibles.