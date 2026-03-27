Donald Trump asegura que Irán pidió una tregua de 10 días para frenar los ataques energéticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender la tregua en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán, en medio de un conflicto que lleva casi un mes y mantiene en tensión a Medio Oriente. La medida implica una pausa temporal en las acciones militares dirigidas a la infraestructura clave del país asiático.

Según anunció el mandatario de Estados Unidos, la suspensión se prolongará por diez días, fijando como nueva fecha límite el 6 de abril 2026. Esta prórroga representa una continuidad de decisiones previas, en las que Washington había condicionado la ofensiva a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán.

Trump aseguró que la decisión fue adoptada a pedido del gobierno iraní, en lo que describió como un gesto para facilitar el avance de las negociaciones. A través de redes sociales, sostuvo que las conversaciones entre ambos países “van muy bien”, pese a versiones contradictorias difundidas en medios.

En paralelo, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán se intensificó desde fines de febrero, con ataques cruzados que también involucraron a aliados regionales y afectaron rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El mercado energético en alerta tras los ataques a las centrales eléctricas de Irán

La guerra y las amenazas sobre infraestructuras petroleras habían generado volatilidad en los precios del crudo; la medida del cese al fuego en los puntos de producción energética ofrece un alivio momentáneo en los mercados internacionales, que venían afectados por la incertidumbre en torno a una posible escalada del conflicto.

Teherán y al menos otras ocho ciudades de Irán fueron blanco del bombardeo. Foto: gentileza.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionó que aumentó bruscamente sus previsiones de inflación para las principales economías globales, destacando que la tasa media para el grupo subiría al 4%.

Esta ocasión es la segunda vez que la administración estadounidense decide postergar ataques contra objetivos energéticos iraníes, luego de que días atrás se planteara la posibilidad de avanzar sobre centrales eléctricas en ausencia de un acuerdo.

A pesar del tono optimista de Washington, desde Teherán han mantenido una postura más cauta e incluso han negado en ocasiones avances concretos en las negociaciones, lo que deja abierta la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo.