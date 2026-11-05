Santiago Peña se defenderá ante el Congreso en medio del juicio político por el caso Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que asistirá al Congreso para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que enfrenta, en un marco de alta incertidumbre institucional generado tras la sesión en la que el plenario legislativo no aceptó su dimisión presentada durante la mañana.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, manifestó el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, a la espera de las definiciones de la Cámara de Senadores sobre el proceso impulsado inicialmente en la Cámara de Diputados.

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. November 5, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de Estado remarcó que su presentación ante el cuerpo legislativo obedece al deber de dar explicaciones públicas y no a una postura individual. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, señaló Peña, para luego añadir: “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”.

El mandatario paraguayo sostuvo que entregará la documentación e información que requieran los organismos pertinentes a fin de esclarecer las responsabilidades en el caso. En esa línea, remarcó que la sociedad exige saber la verdad “sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, al tiempo que garantizó que los eventuales responsables de infracciones a la normativa responderán ante el Poder Judicial.

Uno de los tramos centrales de su exposición se enfocó en la situación financiera de los damnificados por la crisis de la entidad Ueno Bank. Peña remarcó que el proceso de restitución del dinero a las familias no debe quedar condicionado por la marcha de las actuaciones institucionales. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, aseveró.

Sobre este punto, enfatizó que la investigación de las eventuales irregularidades y la resolución de la devolución de los depósitos tienen que desarrollarse en simultáneo. “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, consideró.

En el tramo final de su mensaje, la máxima autoridad de Paraguay llamó a mantener la calma en las calles frente al clima de tensión y los reclamos sociales, e instó a responder las demandas mediante canales de información oficial transparentes y medidas ejecutivas concretas. Asimismo, aseguró que acatará la resolución final a la que arribe el Congreso. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, sintetizó.