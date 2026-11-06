Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay que asumió tras la destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, quien fue apartado del poder por el Senado en medio del escándalo provocado por el colapso de Ueno Bank, una crisis que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus ahorros.

El nuevo mandatario, un hombre de la estructura central del Partido Colorado y de estrecha confianza del expresidente Horacio Cartes, asume con el desafío de recuperar la confianza de los ahorristas y completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028.

La salida de Peña se concretó luego de que el Senado aprobara su destitución por unanimidad, con los 44 votos de los legisladores presentes. Aunque el exmandatario había presentado su renuncia el jueves, el Congreso rechazó dimitirla y decidió avanzar con un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. Peña no asistió a la audiencia y su defensa cuestionó la validez del procedimiento.

El desplazamiento generó un nuevo frente en la Justicia: la Fiscalía inició investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas a la entidad financiera intervenida, en forma paralela a las causas que enfrentan los directivos del banco. Peña rechazó la comisión de delitos.

Según publicó LN, Alliana también había sido objeto de un pedido de juicio político presentado por la oposición para responsabilizar a la cúpula del Ejecutivo por el colapso bancario. Sin embargo, la Cámara de Diputados de Paraguay desestimó el pedido el jueves con 48 votos por el rechazo y 30 a favor de la acusación constitucional, despejando la vía para la sucesión.

La trastienda política y el aval de Cartes

El camino a la presidencia se consolidó tras una reunión mantenida el jueves en la sede del Partido Colorado entre Alliana y Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El encuentro se produjo luego de que Cartes le retirara su respaldo político a Peña y avalara abiertamente su remoción.

“La Asociación Nacional Republicana (ANR) no apoyará el robo de fondos públicos, privados y de pensiones. Respaldamos la moción de destitución contra el presidente Santiago Peña con el objetivo de restaurar la institucionalidad de la República”, señaló la ANR a través de un comunicado con la firma de Cartes.

Pese al recambio en la cúpula del Ejecutivo, el escenario político que afronta Alliana se muestra complejo. Un diputado paraguayo sostuvo a ABC Paraguay, al evaluar el margen de maniobra del nuevo mandatario, que “credibilidad no va a tener”.

De comerciante y basquetbolista al sillón de los López

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, al sur de Paraguay. Previo a su consolidación en el Partido Colorado, se desempeñó como comerciante e integró la selección paraguaya de básquetbol en 1991.

Conocido por el apodo de “Mangui”, creció en el seno de una familia de tradición política. Sus padres, Héctor Rubén Alliana y María Nidia Rodríguez, ejercieron como concejales departamentales por el Partido Encuentro Nacional (PEN).

Alliana inició su carrera electoral en 2006 con una candidatura a intendente de Pilar por el Partido Colorado en la que resultó derrotado. En 2008 fue electo gobernador de Ñeembucú, cargo que ejerció hasta 2012. Al año siguiente dio el salto a la política nacional como diputado, ocupando una banca durante una década y ejerciendo la presidencia de la Cámara Baja entre 2019 y 2022.

Su proyección dentro del oficialismo se afianzó de la mano de Cartes, integrando el espacio Honor Colorado. Alliana presidió la ANR entre 2016 y 2023, cuando cedió la titularidad del partido al propio exmandatario. En abril de 2023 acompañó a Peña en la fórmula presidencial que ganó los comicios, asumiendo la vicepresidencia el 15 de agosto de ese año. Está casado desde 2006 con la diputada nacional Fabiana María Souto y tiene cuatro hijos.