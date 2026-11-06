El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña y ordenaron su detención: Alliana asumirá la Presidencia

El Senado de Paraguay destituyó este viernes a Santiago Peña mediante un juicio político vinculado al escándalo de Ueno Bank. La votación terminó con 44 votos a favor de la remoción y una abstención. De esta manera, el mandatario se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989.

La decisión se tomó después de que el Congreso rechazara su intento de renuncia y avanzara con el proceso de juicio político. La crisis bancaria que desencadenó el conflicto dejó a millones de clientes sin acceso temporal a sus cuentas y abrió investigaciones sobre presuntas irregularidades en la entidad financiera.

Además, la Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Por qué destituyeron a Santiago Peña en Paraguay

El proceso contra Peña se originó tras el cierre de Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central de Paraguay luego de detectar problemas de solvencia. La entidad tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y administraba importantes fondos públicos.

La acusación política incluyó cinco causales: conflicto de intereses, manipulación regulatoria, sobrepaso de límites crediticios, beneficio patrimonial y afectación de la confianza en el sistema financiero.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no aceptó su salida por esa vía y continuó con el juicio político. La destitución permite que avance la investigación judicial sobre las responsabilidades que se le atribuyen. El expresidente niega haber cometido irregularidades.

Pedro Alliana se prepara para asumir la Presidencia

Tras la destitución de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana quedó en condiciones de asumir la jefatura del Poder Ejecutivo.

Para completar la sucesión deberá prestar juramento ante el Congreso, de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 234 de la Constitución Nacional paraguaya.

Alliana asumirá la Presidencia para completar el mandato que comenzó en agosto de 2023 y que debía finalizar en 2028.

El antecedente de Fernando Lugo

Peña es el segundo presidente elegido democráticamente en Paraguay que pierde el cargo mediante un juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, en febrero de 1989.

El antecedente es Fernando Lugo, quien fue destituido el 22 de junio de 2012, luego de un proceso parlamentario por mal desempeño de sus funciones.

La salida de Peña marca un nuevo episodio de crisis institucional en Paraguay, esta vez desencadenado por el colapso de una entidad financiera y las investigaciones sobre sus vínculos con el poder político.