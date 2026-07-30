España despliega al Ejército en Ceuta tras una nueva ola migratoria desde Marruecos

España desplegó este jueves al Ejército en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar la seguridad tras una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos, en un contexto que las autoridades locales calificaron como una «emergencia humanitaria».

Crisis en Ceuta: el ingreso masivo de migrantes obliga a reforzar la frontera con militares

La decisión fue anunciada por el Ministerio del Interior luego de que cientos de personas lograran cruzar la frontera terrestre o llegar a nado al enclave español, mientras otras permanecían concentradas en la zona limítrofe con la intención de ingresar.

La crisis se suma a la llegada de más de 1.500 migrantes registrada en los últimos días, lo que desbordó la capacidad de los centros de acogida de Ceuta. El alcalde-presidente de la ciudad, Juan Vivas, advirtió que las instalaciones están «colapsadas y saturadas» y reclamó una respuesta urgente del Gobierno central.

Como parte del operativo, Madrid enviará efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil, además de incorporar 70 agentes adicionales, grupos de buceadores y embarcaciones del Servicio Marítimo para reforzar el control de la frontera.

La situación también dejó un saldo trágico. Las autoridades españolas confirmaron la recuperación de los cuerpos de nueve migrantes que murieron al intentar alcanzar Ceuta por mar. En paralelo, el Gobierno acordó con Marruecos acelerar la devolución de quienes ingresaron de manera irregular y anunció que el presidente Pedro Sánchez visitará el enclave este viernes junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El episodio representa el mayor flujo migratorio hacia Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días durante una crisis diplomática entre España y Marruecos.

La nueva ola migratoria también generó repercusiones políticas en Europa. Italia cuestionó la política migratoria del Gobierno español y propuso suspender a España del espacio Schengen, al considerar que las medidas adoptadas por Madrid incentivan la migración irregular y favorecen la acción de las redes de tráfico de personas. España, por su parte, destacó la cooperación con Marruecos y atribuyó las llegadas masivas a esas organizaciones criminales.

Con información de AFP