Todo listo para la cumbre de Trump, Xi Jinping y Putin en China: horario, temas clave y el pulso de cada potencia
Los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia protagonizarán este jueves en Shenzhen una reunión tripartita inédita, marcada por el control nuclear y la disputa tecnológica.
Con el cronograma diplomático confirmado por Pekín, Washington y Moscú, el mundo observa hacia la ciudad tecnológica de Shenzhen, donde Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se sentarán este jueves 19 de noviembre 2026 alrededor de una misma mesa en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El encuentro comenzará a las 14.30 hora local (3.30 de la madrugada en la Argentina) y, según adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tendrá una duración acotada de menos de una hora.
Horario y agenda de la cumbre de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen
La jornada del jueves representará el punto culminante de la gira asiática de tres días, que el mandatario estadounidense inició en Manila (Filipinas).
De acuerdo con las comunicaciones oficiales de la Casa Blanca, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y el Kremlin, la secuencia de conversaciones abordará asuntos sensibles para la seguridad y la economía global:
- Bilateral previa entre Washington y Pekín: antes de la cita a tres bandas, Donald Trump y Xi Jinping mantendrán su tercer cara a cara del año. Estados Unidos busca prorrogar la tregua arancelaria que vence el 10 de enero 2027, en un clima tensionado por la carrera de la inteligencia artificial (IA) y el reciente escándalo de presunto espionaje vinculado con la salida de Jensen Huang de Nvidia.
- No proliferación y armas nucleares: la portavoz estadounidense Olivia Wales indicó que Washington impulsará el debate sobre la reducción de arsenales atómicos tras la expiración del tratado Nuevo START en febrero de este año.
- Conflictos geopolíticos abiertos: mientras la administración norteamericana apunta a incluir la guerra en Irán y la crisis energética en el estrecho de Ormuz, la situación en Ucrania sobrevuela la mesa pese a las dudas sobre su tratamiento formal.
Qué busca cada líder en la cumbre de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin
Aunque el formato tripartito llevó a diversos observadores a evocar la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, los analistas internacionales coinciden en que cada jefe de Estado persigue objetivos disímiles en Shenzhen:
- Vladimir Putin (legitimidad sin concesiones): el líder ruso expresó públicamente su expectativa de que el diálogo sirva para apostar por «la unidad y no la división» frente a las sanciones occidentales. Según evaluó Ryan Hass, director del John L. Thornton China Center de la Brookings Institution, compartir la mesa con Washington y Pekín permite a Moscú exhibir su regreso al centro de la diplomacia mundial tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, sin haber cedido terreno militar.
- Xi Jinping (liderazgo moderador): tras recibir a su par estadounidense con un saludo cordial en el aeropuerto —retribuyendo la bienvenida que recibió en Maryland en septiembre— y abogar por una relación basada en el «respeto mutuo y la reciprocidad», el presidente chino busca proyectar estabilidad estratégica sin dañar sus lazos comerciales con Europa.
- Donald Trump (protagonismo global y cautela aliada): el mandatario republicano llega condicionado por el revés sufrido en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. Para Washington, el desafío consiste en capitalizar una negociación directa de alto impacto sin despertar alarma entre socios estratégicos como Ucrania y Taiwán.
Comentarios