Con el cronograma diplomático confirmado por Pekín, Washington y Moscú, el mundo observa hacia la ciudad tecnológica de Shenzhen, donde Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se sentarán este jueves 19 de noviembre 2026 alrededor de una misma mesa en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro comenzará a las 14.30 hora local (3.30 de la madrugada en la Argentina) y, según adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tendrá una duración acotada de menos de una hora.

Horario y agenda de la cumbre de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen

La jornada del jueves representará el punto culminante de la gira asiática de tres días, que el mandatario estadounidense inició en Manila (Filipinas).

De acuerdo con las comunicaciones oficiales de la Casa Blanca, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y el Kremlin, la secuencia de conversaciones abordará asuntos sensibles para la seguridad y la economía global:

Bilateral previa entre Washington y Pekín : antes de la cita a tres bandas, Donald Trump y Xi Jinping mantendrán su tercer cara a cara del año. Estados Unidos busca prorrogar la tregua arancelaria que vence el 10 de enero 2027, en un clima tensionado por la carrera de la inteligencia artificial (IA) y el reciente escándalo de presunto espionaje vinculado con la salida de Jensen Huang de Nvidia .

: antes de la cita a tres bandas, mantendrán su tercer cara a cara del año. busca prorrogar la tregua arancelaria que vence el 10 de enero 2027, en un clima tensionado por la carrera de la inteligencia artificial (IA) y el reciente escándalo de presunto espionaje vinculado con la salida de . No proliferación y armas nucleares : la portavoz estadounidense Olivia Wales indicó que Washington impulsará el debate sobre la reducción de arsenales atómicos tras la expiración del tratado Nuevo START en febrero de este año.

: la portavoz estadounidense indicó que impulsará el debate sobre la reducción de arsenales atómicos tras la expiración del tratado Nuevo START en febrero de este año. Conflictos geopolíticos abiertos: mientras la administración norteamericana apunta a incluir la guerra en Irán y la crisis energética en el estrecho de Ormuz, la situación en Ucrania sobrevuela la mesa pese a las dudas sobre su tratamiento formal.

Qué busca cada líder en la cumbre de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin

Aunque el formato tripartito llevó a diversos observadores a evocar la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, los analistas internacionales coinciden en que cada jefe de Estado persigue objetivos disímiles en Shenzhen: