Lejos de la frialdad habitual que caracteriza a la diplomacia asiática, el presidente de China, Xi Jinping, decidió alterar sus propias reglas protocolares este miércoles al aguardar a Donald Trump directamente al pie de la escalerilla del avión en el aeropuerto de Shenzhen.

Mientras aviones de combate sobrevolaban la pista, el mandatario estadounidense apoyó su brazo sobre el hombro de su anfitrión en un saludo distendido que dio la vuelta al mundo, horas antes de que ambos se sumaran a Vladimir Putin en la recepción oficial de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Por qué el abrazo de Xi Jinping a Donald Trump rompió el protocolo en China

En la liturgia diplomática de Pekín, Xi Jinping rara vez se traslada hasta una terminal aérea para recibir en persona a jefes de Estado extranjeros, una tarea que suele delegar en ministros o altos funcionarios de la Cancillería.

Sin embargo, su presencia en la pista de Shenzhen respondió a una lógica estricta de reciprocidad política: en septiembre pasado, durante una visita oficial de tres días a Estados Unidos, el propio Donald Trump había esperado al líder chino en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington.

De acuerdo con los registros difundidos por la prensa estatal china, el anfitrión acompañó la bienvenida con un mensaje orientado a descomprimir las tensiones comerciales y tecnológicas bilaterales, manifestando su deseo de sostener «un intercambio profundo de opiniones» para consolidar «una relación constructiva y estratégicamente estable», sustentada en «el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad».

Del saludo en la pista al encuentro de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en la APEC

Tras el aterrizaje de Donald Trump, proveniente de un vuelo de dos horas desde Filipinas, la escena diplomática se trasladó al salón principal de la cumbre de la APEC, donde Xi Jinping y la primera dama china, Peng Liyuan, oficiaron de anfitriones antes del banquete de bienvenida: