De Shakira al 11-S: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que decidirá el futuro de Nicolás Maduro

A sus 92 años, Alvin K. Hellerstein no busca la jubilación, sino enfrentar uno de los desafíos judiciales más complejos de su carrera. El experimentado magistrado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro y su círculo íntimo, en un proceso que pone al líder venezolano frente a cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas en suelo estadounidense.

Hellerstein cuenta con una trayectoria que mezcla la disciplina militar y fallos que han marcado la geopolítica actual. Nominado por Bill Clinton en 1998, este neoyorquino graduado en Columbia y exauditor del Ejército de los Estados Unidos (1957-1960), ha demostrado no temblar ante figuras poderosas ni casos de alto impacto mediático.

Un historial de casos globales: de Shakira al 11-S

La carrera de Hellerstein está plagada de expedientes que han acaparado portadas internacionales. Uno de los más recordados fue el juicio por plagio contra Shakira por su éxito «Loca». En aquel entonces, el juez dictaminó que la canción era una «copia ilegal», aunque eximió de responsabilidad a la artista al considerar que ella desconocía el origen del tema.

Asimismo, su firma aparece en las secuelas legales del 11 de septiembre. Hellerstein dio luz verde a una demanda de 2.800 millones de dólares de los propietarios del World Trade Center contra las aerolíneas American Airlines y United Continental, permitiendo investigar si la negligencia en la seguridad facilitó los atentados.

Vicentin, Weinstein y la tensión con Trump

En el ámbito regional, Hellerstein intervino en el «caso Vicentin», autorizando el rastreo de transferencias al exterior de la cerealera argentina. También ha estado en el centro de la polémica: en 2019 desestimó 17 demandas por abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein por falta de pruebas suficientes contra sus empresas asociadas.

Recientemente, en abril de 2025, el magistrado —afiliado al partido demócrata— volvió a ser noticia al bloquear deportaciones de inmigrantes. Hellerstein consideró que los afectados no podían ser expulsados sin una audiencia previa, marcando una clara distancia judicial con las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

El banquillo del «Cártel de los Soles»

Ahora, el magistrado lidera el expediente que señala a Maduro como cabecilla de una red que utilizó al Estado venezolano para introducir toneladas de cocaína en EE. UU. Además del exmandatario, Hellerstein deberá juzgar a: