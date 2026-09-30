Mapa: dónde queda el Cerro Crestón, el lugar de la avalancha fatal en la Patagonia

Una turista murió al quedar sepultada por una avalancha en El Chaltén. Foto: Gentileza La Opinión Austral.

Una avalancha en la zona de alta montaña de la Patagonia, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, provocó una tragedia el 29 de septiembre. Una turista de Francia de 29 años murió tras quedar atrapada por un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón. Dónde queda este punto elegido por los montañistas.

La mujer iba acompañada por un hombre, también de origen francés, que logró sobrevivir y fue rescatado.

Mapa: dónde fue la avalancha fatal en la Patagonia

El sitio donde fue la avalancha se encuentra en la zona de El Chaltén, un punto de Santa Cruz frecuentado por los amantes del trekking, escaladores y en invierno elegido también para hacer esquí.

El Cerro Crestón está hacia el norte de la localidad.

Quién era la turista que murió en la avalancha en la Patagonia

Según indicó La Opinión Austral, fuentes oficiales indicaron que el hecho ocurrió en inmediaciones del Lago del Desierto. Tras varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia lograron ubicar a los dos ciudadanos que habían quedado atrapados por la masa de nieve.

Más tarde se confirmó que la víctima se llamaba Juliette Agathe Elena Wuillmann, de 29 años. Viajaba junto a su pareja, Pierre Gabriel Mehdi.

En su último posteo, la turista mostró un descenso en el Cerro Madsen, también ubicado en El Chaltén