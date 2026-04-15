Donald Trump afirmó que Estados Unidos está «muy cerca» de terminar la guerra en Medio Oriente

Mientras las negociaciones para llegar a un acuerdo que le ponga un freno al conflicto en Medio Oriente, continúan, el presidente Donald Trump se adelantó a los posibles resultados de las conversaciones y afirmó que Estados Unidos está «muy cerca de terminar» la guerra con Irán.

Donald Trump sobre la guerra en Medio Oriente

Luego de que fracasara el diálogo del fin de semana entre los países que intervienen en la guerra, Trump en una entrevista exclusiva que realizó en la Cadena Fox, afirmó que se acerca el final del conflicto y adelantó que se verá este miércoles.

«Creo que está cerca de terminar. Lo veo como muy cerca de terminar«, indicó el mandatario. No obstante, es necesario recordar que Trump ha afirmado esto en reiteradas ocasiones desde el inicio del conflicto bélico.

El presidente habló de las posibilidades de conseguir nuevas conversaciones con Irán después de que las negociaciones en Islamabad no llegaran a un acuerdo. De igual manera hasta el momento, no se conocen planes sustanciales para entablar un nuevo diálogo: «Ya veremos qué pasa. Creo que (Irán) tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo», aseguró Trump.

El anticipo del republicano se produce mientras ambos países preparan su agenda para una nueva ronda de negociaciones donde también se evalúa moratoria en el enriquecimiento de uranio por parte de los iraníes y la liberación del estrecho de Ormuz, entre otros de los puntos de distanciamiento.