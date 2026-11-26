Nicolás Occhiato enfrenta una ola de críticas tras el estreno de Somos así, la primera gran apuesta de Luzu TV en el terreno de la ficción. La producción, que desembarcó el 18 de noviembre en Disney+, generó opiniones encontradas entre los espectadores y los periodistas de espectáculos.

Según informó Urgente24 este jueves 26 de noviembre, las repercusiones llegaron hasta el propio fundador del canal de streaming, quien decidió responder a los cuestionamientos a través de las redes sociales.

Ángel de Brito cuestionó la serie de Nico Occhiato

Uno de los más críticos con la ficción fue Ángel de Brito, quien contó que había comenzado a mirar la serie, pero que la historia no había logrado convencerlo.

Si bien reconoció la calidad técnica de la producción, cuestionó la falta de acontecimientos relevantes en la trama y consideró que la propuesta no conseguía generar demasiado interés narrativo.

A sus comentarios se sumaron cuestionamientos en programas de espectáculos y publicaciones en las redes sociales, donde algunos usuarios pusieron el foco en las actuaciones, el guion y el humor.

La irónica respuesta de Nico Occhiato a las críticas

Lejos de mantenerse al margen de la polémica, Occhiato decidió responder desde su cuenta de X a una publicación que cuestionaba la calidad de la ficción.

El empresario utilizó la ironía para mostrarse de acuerdo con las críticas y puso en valor la decisión de Disney de establecer una alianza comercial con Luzu TV.

Pese a los cuestionamientos, la producción consiguió ubicarse entre las diez series más vistas de la plataforma, según consignó Urgente24.

De qué trata Somos así, la serie de Luzu TV en Disney+

La ficción consta de ocho episodios de aproximadamente 20 minutos y está protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

La historia gira alrededor de cinco amigos que atraviesan conflictos laborales, sentimentales y personales en una etapa de sus vidas marcada por la incertidumbre.

La producción también cuenta con la participación de Oscar Martínez, Graciela Stefani, Maite Lanata, Sofi Morandi, Julieta Poggio, Marixa Balli y Marina Bellati, entre otras figuras.

La ambiciosa apuesta de Nico Occhiato que va más allá del streaming

Antes del estreno, en una entrevista con La Nación, Occhiato había reconocido que su falta de experiencia actoral representaba uno de sus mayores desafíos, especialmente al compartir escenas con Oscar Martínez.

Además, había anticipado que esta ficción forma parte de un proyecto más amplio: la creación de una productora audiovisual junto a Pampa Films, con la intención de desarrollar nuevos contenidos para plataformas.

El desembarco de Luzu TV en Disney+ abrió así un debate sobre la posibilidad de trasladar el fenómeno del streaming a otros formatos de entretenimiento y conquistar a una audiencia que vaya más allá de sus seguidores habituales.

Las comparaciones con Friends y Envidiosa: qué opinó la crítica especializada

Según informó Clarín, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares también cuestionaron la ficción desde Intrusos. Durante el programa, compararon algunas escenas con Friends y señalaron similitudes entre el personaje de Momi Giardina y el que interpreta Griselda Siciliani en Envidiosa.

Sin embargo, no todas las devoluciones fueron negativas. El crítico Juan Pablo Russo, del portal especializado EscribiendoCine, calificó la producción con 6 puntos sobre 10 y destacó la complicidad entre los protagonistas, aunque cuestionó algunos recursos humorísticos y la excesiva dependencia de la dinámica del streaming.

Por su parte, el crítico Diego Lerer rescató el carisma de Flor Jazmín Peña y Santi Talledo, pero consideró que la propuesta podría resultar más atractiva para quienes ya siguen habitualmente al equipo de Luzu TV.