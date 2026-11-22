El brote de ébola en la República Democrática del Congo muestra un avance sostenido que preocupa a especialistas y organismos sanitarios internacionales. La epidemia se inició el pasado 15 de mayo en la provincia de Ituri, en el nordeste del país, una región atravesada por conflictos armados, crisis humanitaria y un intenso desplazamiento de población.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, publicado el 13 de noviembre, se registraron 11.254 contagios confirmados y 5.506 muertes. Estas cifras reflejan una tasa de letalidad del 48,9 %, mientras que 1.538 pacientes permanecen en aislamiento y otros 3.054 recibieron el alta médica.

El impacto también alcanzó al personal sanitario: de los 445 trabajadores de la salud que contrajeron el virus desde el comienzo de la emergencia, 74 murieron. En apenas medio año, el total de víctimas fatales equivale a la mitad de las más de 11.000 muertes registradas durante la epidemia de África Occidental entre 2014 y 2016.

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC), Jean Kaseya, advirtió que la combinación de inseguridad, actividad minera, falta de servicios básicos en campamentos y desconfianza comunitaria favorece la propagación. Según señaló, estas condiciones podrían derivar en una expansión a escala continental.

La circulación corresponde a la cepa Bundibugyo, considerada una de las más letales del virus. Hasta el momento se detectaron casos importados en países vecinos como Kenia, Nigeria, Uganda y en sectores europeos pertenecientes a Francia, tras el regreso de un médico que participó en una misión sanitaria en territorio congoleño.

Fallas en la vigilancia y falta de insumos en el terreno

Desde el terreno, el epidemiólogo español Manuel Albela, consejero del departamento médico de la sección suiza de Médicos Sin Fronteras (MSF), sostuvo que la transmisión supera la capacidad actual de control. El especialista explicó que el porcentaje de casos confirmados que figuraban previamente en las listas de seguimiento de contactos sigue siendo muy bajo.

Otro indicador crítico es la proporción de fallecimientos fuera del sistema hospitalario: según datos oficiales, el 65 % de los pacientes muere en sus hogares o comunidades sin llegar a un centro especializado. Esta situación incrementa el riesgo de nuevos contagios, especialmente durante los rituales funerarios tradicionales en los que existe contacto directo con los cuerpos.

Especialistas y personal de salud del lugar advierten sobre una posible expansión del virus a países vecinos (Foto: AP)

Albela remarcó que se trata del brote con mayor dispersión geográfica registrado hasta ahora en el país, con presencia en ocho provincias. Además, expresó preocupación por la posible llegada del virus a Sudán del Sur y la República Centroafricana, naciones con conflictos internos y sistemas sanitarios debilitados, y advirtió que la epidemia podría prolongarse si no se dispone de una vacuna eficaz.

Por su parte, el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras, Javid Abdelmoneim, cuestionó las falencias operativas pese a los fondos internacionales asignados. Denunció que equipos en primera línea trabajan sin insumos suficientes, con ambulancias sin combustible, personal comunitario sin teléfonos ni conectividad para reportar alertas y trabajadores sanitarios con demoras salariales que derivaron en medidas de fuerza.

El titular de MSF precisó que, en Ituri, apenas el 9 % de los pacientes atendidos por la organización había sido identificado previamente por el sistema de vigilancia epidemiológica. También señaló que consultorios privados, farmacias y referentes de medicina tradicional aún no están integrados a los protocolos oficiales, por lo que reclamó el despliegue urgente de equipos de respuesta rápida para rastrear focos incipientes.