Donald Trump citó a periodistas del New York Times por una investigación sobre el avión presidencial Air Force One

El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó a varios reporteros del diario New York Times por haber elaborado un informe sobre las supuestas fallas que presenta el lujoso avión presidencial Air Force One, que había sido donado por el gobierno de Qatar.

Trump lleva a la justicia a periodistas del New York Times

De esta manera, el gobierno de Donald Trump pretende que los periodistas se presenten el próximo miércoles ante un juzgado federal en Manhattan, en un nuevo capítulo de la embestida contra la prensa independiente, según lo estimaron los analistas estadounidenses.

Los documentos indican únicamente que los periodistas deberán declarar «en relación con una presunta violación de la ley penal federal», pero lo que generó más indignación entre los directivos del periódico es que en algunos casos las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios de los periodistas.

A través de un comunicado, los representantes del NY Times señalaron que «la presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege», declaró el abogado David McCraw.

«Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión», agregó.

Entre los periodistas citados a declarar figuran Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, autores de una investigación publicada esta semana en el periódico. Y en ese informe se reveló que el Servicio Secreto le recomendó a Trump utilizar el viejo avión Air Force One en su reciente viaje a Turquía, debido a supuestas fallas de seguridad en el Boeing 747-8, donado por las autoridades qataríes en mayo de 2025.

Como los periodistas citaron fuentes anónimas al explicar algunas cuestiones, un funcionario del FBI —al tanto del artículo— pidió que no fuera publicado y además exigió que se revelaran los nombres de las personas que filtraron las fallas en la aeronave, pero no tuvo éxito, ya que la nota fue publicada, tal como estaba planificado.

NA