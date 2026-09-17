Se filtró la invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle que llamó la atención

A tres meses de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, salió a la luz la invitación que habrían elegido para celebrar su unión. El diseño, delicado y minimalista, incluye una particular flor azul y revela nuevos detalles de una de las fiestas más esperadas del año.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos para su casamiento y, mientras se acerca la fecha elegida, comienzan a conocerse detalles de cómo será la celebración.

Este jueves se difundió la que sería la invitación oficial de la boda, una tarjeta digital en la que predominan los tonos claros y que tiene como protagonista una peonía azul.

La imagen fue mostrada por el periodista Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, por El Trece, y rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales.

Cómo es la invitación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según informó Ciudad Magazine, la tarjeta lleva los nombres “Tini & Rodri” y una breve frase destinada a quienes formarán parte del festejo: “Los esperamos con mucho amor”.

El diseño apuesta por una estética romántica y minimalista, con blancos y celestes suaves y una flor pintada con efecto acuarela en el centro.

Precisamente, la elección de esa flor sería uno de los detalles más personales de la invitación. Méndez explicó en el programa que se trata de una peonía azul elegida por Tini y vinculó su significado con conceptos como el afecto, la felicidad y la prosperidad.

La participación digital tendría además diferentes apartados para que los invitados puedan consultar el dress code, las indicaciones para llegar al lugar y otros datos necesarios para la fiesta.

Cuándo y dónde sería el casamiento de Tini y De Paul

La invitación difundida refuerza dos datos que venían circulando desde hace meses: la boda está prevista para el sábado 19 de diciembre y la celebración será en Dok Haras, el exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información revelada este jueves, la fiesta reuniría a alrededor de 300 personas. Entre los nombres mencionados como posibles invitados aparecen figuras del deporte y el espectáculo, aunque la pareja mantiene buena parte de los detalles bajo reserva.

Dok Haras ya fue escenario de otros casamientos de famosos, entre ellos el de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y el de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Tini ya comenzó a preparar su look para la boda

En las últimas semanas, la cantante también dejó algunas pistas sobre otro de los grandes secretos del casamiento: su vestido de novia.

Tini viajó a París y compartió imágenes de una prueba de vestuario junto al diseñador Ludovic de Saint Sernin, además de mostrar su anillo de compromiso.

Después de una relación que atravesó una separación y posterior reconciliación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan ahora para dar un nuevo paso juntos. Y la aparición de la invitación anticipa la estética elegante y romántica que tendría la celebración.