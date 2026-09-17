Feroz incendio en Rincón de los Sauces: tras horas de trabajo contra el viento, bomberos lograron controlarlo

El fuego cambió de dirección a causa del viento, amenazando a una vivienda del sector. (Foto: Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces)

Un incendio en zona de pastizales en Rincón de los Sauces se propagó en mayor medida a causa de un repentino cambio en la dirección del viento. Bomberos voluntarios trabajaron por más de siete horas para detener el avance.

La situación obligó a redoblar de manera urgente los esfuerzos de los brigadistas y desplegar maquinaria municipal para proteger una vivienda ubicada en las inmediaciones del Puesto Gutiérrez, cerca de la zona de Arbolito.

La alerta sobre el siniestro comenzó a monitorearse durante la tarde del miércoles, cuando la brigada de Bomberos Voluntarios inició tareas de vigilancia y seguimiento mediante el uso de un dron. Cerca de las 16 se recibió la primera notificación formal sobre el desarrollo del fuego en la vegetación autóctona de la zona.

El escenario se tornó crítico alrededor de las 18:30, cuando las ráfagas cambiaron de rumbo bruscamente y dirigieron el frente del incendio hacia la propiedad. Ante esta amenaza directa, se convocó de inmediato a la totalidad del personal del cuartel y se desplegaron cuatro dotaciones bajo la coordinación del sargento primero Ricardo Reyes, Jefe del Cuerpo Activo.

Cómo fue el operativo para detener dos focos de incendio en Rincón de los Sauces

Al arribar al sector, los bomberos constataron la presencia de dos focos activos de grandes proporciones. El primero de ellos se encontraba a escasos metros de la vivienda, por lo que se concentraron allí los mayores recursos operativos, utilizando una motobomba y líneas de ataque directo para frenar el avance del fuego antes de que alcanzara la estructura.

El fuego perduró por más de siete horas, hasta su control cerca de la medianoche (Foto: Bomberos Voluntarios de Ríncon de los Sauces)

En paralelo, un segundo frente avanzaba hacia la zona del brazo del río. En ese sector, las cuadrillas trabajaron intensamente a pie utilizando herramientas de zapa y mochilas de agua para contener las llamas en los márgenes y evitar que la propagación afectara mayor superficie de vegetación.

El operativo demandó un trabajo coordinado e interinstitucional, en el cual integrantes de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios asistieron continuamente al personal de emergencia con el suministro de agua para la hidratación. Además, la maquinaria del municipio local resultó clave para abrir cortafuegos y colaborar en el repliegue del material combustible.

Las maniobras principales concluyeron cerca de las 23, tras más de siete horas de combate ininterrumpido contra las llamas. Con los focos sofocados, se estableció una guardia de cenizas preventiva en el perímetro para monitorear posibles puntos calientes y rebrotes debido a las condiciones meteorológicas en el norte neuquino.