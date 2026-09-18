Donald Trump reconoció que evalúa «aniquilar» al régimen iraní: «Conmigo cualquier cosa puede pasar»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que debe tomar una decisión importante sobre el futuro de la guerra con Irán y definir si ordenará nuevos ataques masivos para intentar terminar el conflicto. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no? Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar”, afirmó Trump durante una entrevista con la agencia Axios.

El próximo martes, el mandatario tiene previsto reunirse en Nueva York con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán, como parte de la Asamblea General de la ONU. Allí también podría reunirse con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en medio del conflicto diplomático por las Islas Malvinas.

La guerra con Irán sigue estancada y Trump analiza los próximos pasos

En Nueva York, Trump quiere conocer de primera mano la posición de sus aliados del Golfo antes de definir si retoma operaciones militares a gran escala. A principios de agosto, había postergado una nueva ofensiva después de que Arabia Saudita y Catar expresaran su preocupación por posibles represalias de Irán contra infraestructura energética de la región.

El presidente estadounidense también dejó abierta la posibilidad de reunirse la próxima semana con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su estadía en La Gran Manzana. “Es posible”, dijo ante la consulta de Axios.

Trump además sostuvo en varias oportunidades que la guerra con Irán terminaría pronto. Sin embargo, funcionarios estadounidenses consideran que el conflicto atraviesa una situación difícil de sostener y que el Gobierno deberá definir cuál será su objetivo final.

Entre tanto, el mandatario no precisó si tomará una decisión antes o después de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre. Algunos funcionarios creen que podría retomar operaciones militares importantes después de esos comicios.

Según Axios, las fuerzas estadounidenses incrementaron el tránsito de petroleros y buques de gas por el estrecho, aunque los niveles todavía se encuentran por debajo de los registrados antes de la guerra y los precios internacionales del petróleo continúan elevados.