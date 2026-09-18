Fin de una era: Warren Buffett dejó la presidencia de Berkshire Hathaway y lo sucederá su hijo Howard Buffett

El histórico inversor Warren Buffett anunció, que luego de más de 50 años, ha dejado la presidencia de Berkshire Hathaway, el conglomerado empresarial estadounidense valuado en 1 billón de dólares. El anuncio lo brindó este viernes en una carta dirigida a los accionistas del holding. Desde ahora, Buffet (96) pasará a ser presidente emérito y formará parte del consejo de administración, en tanto la presidencia quedará en manos de su hijo, Howard Buffett (71).

A fin del año pasado, Buffet también había dejado el cargo de director ejecutivo de la compañía, puesto que sucedió Greg Abel. “El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene comparación en la historia empresarial estadounidense”, declaró Abel en un comunicado. Y agregó: “La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su protector”.

El legado de Berkshire Hathaway en manos de Howard Buffett y Greg Abel

En la carta publicada por Buffett este viernes, el inversor expresó: «Greg dirigirá la compañía; Howard cuidará su cultura y valores– ambas valen más que cualquiera de nuestros balances». En ese sentido, destacó que su hijo cuenta con 33 años de experiencia en el consejo de administración, un camino similar al que realizó él mismo antes de tomar el control de Berkshire.

Berkshire Hathaway opera negocios que abarcan seguros, servicios públicos y energía, transporte ferroviario de mercancías, manufactura, servicios y comercio minorista.

La carrera de Warren Buffett tuvo su punto bisagra a sus 34 años cuando se hizo cargo de una fábrica textil en quiebra en Nueva Inglaterra. A lo largo de medio siglo, el inversor la transformó en un gigante financiero e industrial con sede en Omaha, Nebraska.

En 2026, la compañía reportó 44.500 millones de dólares en ganancias operativas y contó con una planta 400 mil empleados.

De acuerdo a medios internacionales, la empresa logró una rentabilidad anual del 19,7% para sus accionistas, casi el doble que el S&P 500, el índice bursátil de Estados Unidos que agrupa a las 500 empresas más grandes y sólidas que cotizan en la bolsa norteamericana.