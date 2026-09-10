El Banco Central Europeo subió las tasas de interés al 2,50% para frenar la inflación impulsada por la guerra en Irán

El Banco Central Europeo resolvió en Berlín un incremento de un cuarto de punto en las tasas para contener la inflación provocada por la disparada del crudo. (Foto: gentileza)

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves 10 de septiembre aumentar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y ubicó su tasa de referencia en el 2,50%. La medida busca contener la escalada inflacionaria impulsada por los altos precios del petróleo en el marco del conflicto bélico con Irán, en una decisión adoptada durante un encuentro de política monetaria desarrollado en Berlín, fuera de su sede central de Fráncfort.

Según reportó la agencia AP, la determinación de la entidad que nuclea a los 21 países de la Unión Europea que utilizan el euro contó con el respaldo de una economía más fuerte de lo previsto, lo que sugiere que las empresas podrán afrontar los mayores costos de endeudamiento.

A través de un comunicado oficial, el organismo advirtió que «el conflicto en Medio Oriente continúa generando presiones inflacionarias y se prevé que la inflación se mantenga muy por encima del objetivo durante un período prolongado», calificando el panorama como «altamente incierto».

El petróleo arriba de 100 dólares y la tensión en el estrecho de Ormuz

El encarecimiento de la energía explica en gran medida que la inflación en la eurozona haya alcanzado el 3,3% en agosto, superando la meta anual del 2% que persigue el banco central. La cotización del barril de crudo superó los 100 dólares debido a la disminución en el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, amenazados por ataques iraníes, en un contexto donde resulta imposible prever cuánto tiempo persistirán las restricciones marítimas y los altos valores de los combustibles.

El mecanismo de suba de tasas busca enfriar la inflación al encarecer el crédito para comprar bienes, desde viviendas hasta nuevas fábricas. Al reducirse la demanda, disminuye la presión sobre los precios: la tasa de referencia del BCE afecta en primera instancia a los bancos comerciales y, a través de ellos, se traslada a las tasas de los préstamos en toda la economía.

La expectativa por Christine Lagarde y la mirada en la Reserva Federal

La autoridad monetaria europea había aumentado las tasas por última vez en su reunión del 11 de junio, tras lo cual dispuso una pausa en la sesión del 23 de julio. En los mercados, analistas e inversores siguen de cerca las declaraciones de la presidenta de la institución, Christine Lagarde, en busca de indicios sobre si se aplicarán nuevos incrementos en el corto plazo.

La preocupación por el alza de precios también presiona sobre la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), cuyos miembros se reunirán el 15 y 16 de septiembre para definir su propia política de tasas. Su titular, Kevin Warsh, anticipó que el banco central estadounidense podría tener «más trabajo por hacer» para contener la inflación de ese país, que actualmente se ubica en el 3,7%.