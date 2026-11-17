El expresidente de Paraguay está imputado por asociación criminal y lesión de confianza.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, será trasladado a la penitenciaría militar de Viñas Cue por orden de la Justicia, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntos privilegios que habría recibido durante su detención preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

La medida fue dispuesta este lunes por el juez Osmar Legal, en el marco de la causa que investiga el colapso de Ueno Bank. Según informó Noticias Argentinas, el exmandatario cumple prisión preventiva e integra una investigación por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos.

Santiago Peña será trasladado a Viñas Cue bajo medidas especiales de seguridad

La resolución judicial establece que las autoridades de la cárcel militar deberán adoptar medidas para proteger la vida y la integridad física del exmandatario.

Además, Legal solicitó que se le asigne un espacio que garantice su aislamiento del resto de los detenidos, en particular de otros imputados en la misma causa que también se encuentran alojados en esa dependencia.

El traslado se produce el día en que Peña cumple 48 años, y modifica las condiciones de su alojamiento preventivo, que hasta ahora se desarrollaba en una dependencia militar distinta.

El juzgado también exigió a las autoridades militares un informe detallado sobre los protocolos y las medidas de seguridad que se aplicarán durante su permanencia en el establecimiento.

La penitenciaría de Viñas Cue es conocida por alojar a políticos y otras personas consideradas de alto perfil que atraviesan procesos judiciales.

Las denuncias por privilegios que motivaron el traslado de Santiago Peña

La decisión se conoció después de que trascendieran denuncias sobre las condiciones de detención de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial. Entre los presuntos beneficios mencionados figuraban la instalación de un gimnasio y un sistema de climatización para su uso dentro del establecimiento.

El Banco Central anunció el cierre de Ueno Bank luego de determinar que la entidad se había vuelto insolvente. Entre las irregularidades figuraba el otorgamiento de grandes créditos a empresas vinculadas con su propio grupo empresarial.

Según fuentes citadas por ABC y replicadas por NA, el expresidente también disponía de una pequeña sala de estar que funcionaba como antesala de su habitación.

En ese contexto, este lunes el presidente paraguayo, Pedro Alliana, ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

La causa Ueno Bank y los delitos que investiga la Justicia paraguaya

El exmandatario fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio, en una investigación que busca determinar las responsabilidades por el colapso de Ueno Bank y de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Peña fue accionista del grupo hasta marzo de 2025. Tanto el banco como su estructura empresarial registraron un fuerte crecimiento desde que asumió la Presidencia de Paraguay, en 2023.

Durante ese período, la entidad captó depósitos de fondos estatales y obtuvo contratos con organismos públicos. La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en esas operaciones y en el manejo de los recursos.