El estrecho de Ormuz vuelve a abrir: Irán permite la navegación tras el acuerdo con Estados Unidos

El régimen de Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz. La medida se adoptó tras el acuerdo que de cese al fuego logrado con Estado Unidos.

De acuerdo a lo anunciado, desde este viernes estará abierto a la navegación el paso que estuvo en disputa durante el conflicto que mantienen Israel, Estados Unidos con Irán en Medio Oriente.

Reapertura del estrecho de Ormuz

La reapertura fue anunciada por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. El funcionario expresó en un comunicado que «de acuerdo el alto el fuego en Líbano», el paso quedará habilitado para «todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz».

En el mismo escrito también se remarca el paso estará «completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán».

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la apertura con un corto posteo en su red Truth Social: «Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!«.

Medio Oriente: Paz histórica

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el acuerdo de alto el fuego, al igual que Netanyahu, quien lo calificó como una oportunidad para una «paz histórica» con Beirut.

No obstante, recordó su exigencia de un desarme de Hezbolá como condición previa.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la tregua y pidió a «todas las partes que lo respeten plenamente».

Al iniciar el alto el fuego, el ejército israelí afirmó haber atacado más de 380 «objetivos de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano» y encontrarse en «máxima alerta» para reanudar los bombardeos.

El Ministerio de Sanidad libanés informó de siete muertos y 33 heridos en un ataque israelí en el sur del país, en una guerra que, técnicamente, lleva décadas.

Mientras el conflicto sacude la economía mundial, el mundo espera como mínimo una prolongación del alto el fuego de dos semanas con la República Islámica, en vigor desde el 8 de abril.

Por el momento, no hay fecha establecida para una segunda ronda de conversaciones, pero la situación podría cambiar: Trump aseguró el jueves que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, una de sus exigencias para un acuerdo con Teherán.