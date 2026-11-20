El Reino Unido y la Unión Europea sellaron este viernes en Bruselas una serie de acuerdos para estrechar sus vínculos, presentados como un primer paso para relanzar su relación diez años después del Brexit. El primer ministro británico, Andy Burnham, celebró un «acuerdo histórico» y expresó: «Es un buen día para Reino Unido y para Europa».

«Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad», sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien calificó la cumbre de «punto de inflexión» en el diálogo bilateral. Londres y Bruselas pactaron suavizar los controles sobre las exportaciones británicas de productos agroalimentarios, impulsar la movilidad juvenil y vincular sus mercados de emisiones de carbono, según informó un portavoz de Downing Street.

Sin embargo, dejaron pendiente un punto especialmente delicado: la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes comunitarios en suelo británico, una vieja exigencia del bloque. Burnham había convertido este encuentro en una cita clave para recomponer el vínculo con Bruselas, a una década de la salida británica de la UE.

«El mundo de hoy ya no es el de 2016» y «ante los desafíos actuales, quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos», destacó el mandatario.

Desde su llegada al poder en julio, el exalcalde de Mánchester no dudó en derribar tabúes e incluso dejó entrever la posibilidad de una futura reincorporación al bloque. No obstante, ese escenario sigue siendo lejano y la cumbre apuntó, sobre todo, a avanzar en medidas concretas antes de abordar metas más ambiciosas.

«Reino Unido y Europa comparten valores, intereses y un mismo entorno geopolítico. En un mundo cada vez más peligroso, somos más fuertes juntos. Una asociación más estrecha con Europa es positiva para los trabajadores, para Reino Unido y para Europa», señaló Burnham en un comunicado.

La estrategia responde, en parte, a sondeos que muestran que una mayoría de británicos considera hoy que el Brexit fue un error y respaldaría el retorno a la UE en un hipotético referéndum. También refleja las dificultades de la economía local tras la ruptura y un tablero internacional muy distinto al de 2016, con el continente alineado en apoyo a Ucrania frente a Rusia.

El acercamiento coincide, además, con una creciente distancia entre europeos y estadounidenses bajo la presidencia de Donald Trump, en plena redefinición de los equilibrios globales. Por último, Burnham apuesta a que este nuevo clima de entendimiento contribuya a consolidar una amplia coalición de centroizquierda de cara a las elecciones de 2029.

Acuerdo entre UE y Reino Unido: «Proceso de reflexión»

En materia de movilidad juvenil, la UE y Reino Unido acordaron habilitar el traslado y la residencia anual de hasta 100.000 ciudadanos de cada lado a través del Canal de la Mancha. Además, ambas partes se dieron seis meses más para negociar la rebaja de las tasas universitarias que pagan los estudiantes europeos en territorio británico, uno de los puntos más sensibles de las conversaciones.

En paralelo, Bruselas y Londres pactaron reforzar la cooperación contra la inmigración irregular, una prioridad para el Gobierno británico. Para ello, pondrán en marcha un «diálogo estructurado» que incluirá aspectos como la devolución de solicitantes de asilo rechazados a terceros países.

Por otro lado, Burnham anunció el viernes su intención de abrir el próximo año una instancia de debate con los 27 Estados miembros sobre el futuro vínculo bilateral. «Durante el próximo año impulsaremos un proceso informal de reflexión» con nuestros socios europeos para explorar distintas opciones a largo plazo, declaró tras la cumbre celebrada en Bruselas.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que el bloque comunitario está abierto a sostener con Reino Unido la «relación más estrecha posible».