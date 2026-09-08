«Mi niña que quería volar»: el triste mensaje de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de Blanca

Un nuevo 8 de septiembre vuelve a marcar el calendario con el dolor más profundo para la familia de Benjamín Vicuña y Carolina «Pampita» Ardohain. Al cumplirse 14 años de la trágica muerte de su hija mayor, Blanca, el actor chileno abrió su corazón con una carta estremecedora en sus redes sociales.

Lejos de ocultar la tristeza que lo invade cada vez que se acerca la primavera, el intérprete detalló cómo atraviesa el duelo físico y emocional, y de qué manera logra mantener vivo el recuerdo de la niña en la crianza diaria de sus hermanos menores.

«El cuerpo duele»: la llegada del mes más difícil

Blanca falleció el 8 de septiembre de 2012 en Chile, cuando tenía apenas seis años, y desde entonces la fecha se transformó en un símbolo de homenaje perpetuo para sus padres.

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, arrancó Vicuña en su publicación.

El actor describió este aniversario como un «infinito trágico y bello», destacando que la belleza radica en sentir que su hija sigue presente en el pensamiento constante de toda la familia, a pesar del inmenso vacío físico.

Uno de los tramos más conmovedores del texto reveló la intimidad de su hogar y cómo el actor se encarga de transmitir la historia de Blanca a sus otros hijos.

Vicuña relató que los reúne especialmente en su nombre para responder sus inquietudes: “Vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”. Aunque confesó que a veces siente que las anécdotas se repiten, aseguró que jamás se agotan las ganas de honrar su legado.

Las reflexiones más crudas de la carta

Para cerrar su sentido homenaje, el actor chileno dejó una serie de frases que reflejan su largo y doloroso proceso de aceptación a lo largo de estos 14 años: