Encontraron una bóveda en una propiedad de Santiago Peña: fue durante un allanamiento en Paraguay

La propiedad del exmandatario fue allanada en medio de la investigación por su vinculación al banco Ueno Bank (Foto: gentileza)

La residencia de verano del expresidente paraguayo Santiago Peña fue allanada este fin de semana en el marco de una causa penal. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo de fiscales en la zona de San Bernardino, departamento de Cordillera.

El operativo se originó a partir de las investigaciones por presuntas irregularidades y operaciones crediticias vinculadas a Ueno Bank. La mansión investigada fue construida recientemente con millonarios préstamos otorgados por dicha entidad bancaria.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos descubrieron la existencia de una bóveda oculta detrás de una pared falsa. El compartimiento cuenta con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría tecnología de reconocimiento de iris.

Hasta el momento, los investigadores no lograron abrir el dispositivo para constatar qué hay en su interior. Tampoco se determinó oficialmente si los elementos guardados allí guardan relación directa con los delitos investigados.

Los detalles de la causa y la situación judicial de Peña

Esta medida judicial se produjo luego de la destitución de Peña mediante un juicio político. Tras su salida del poder, el exmandatario quedó detenido bajo prisión preventiva en una sede militar de Asunción.

El hallazgo de este recinto secreto añade una nueva línea de análisis sobre el patrimonio del ex presidente. Las autoridades continuarán con las pericias técnicas para lograr acceder al interior de la estructura.

El acceso a la sala está protegido por un escáner de iris (Foto: Fiscalía de Paraguay)

La propiedad de San Bernardino posee más de mil metros cuadrados construidos sobre un terreno de gran extensión. Su valor estimado en el mercado inmobiliario ronda los dos millones de dólares. Las cuotas mensuales de los créditos para su edificación superaban ampliamente el salario presidencial que percibía. Por este motivo, el origen de los fondos es uno de los ejes centrales de la pesquisa actual.

En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones de guaraníes: 1.450 millones por el terreno, comprado en 2023, y 6.300 millones por la obra y el equipamiento.