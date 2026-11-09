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Telekino: el pozo mayor quedó vacante y así se jugará el próximo sorteo del 15 de noviembre 2026

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires confirmó los resultados del Telekino del domingo 8 de noviembre 2026. Repasamos la combinación ganadora, premios en efectivo y el pozo acumulado.

Daniela Castro

Por Daniela Castro

Telekino: pozo mayor vacante.-

Telekino: pozo mayor vacante.-

Durante la tarde del domingo 8 de noviembre 2026, el sorteo número 2453 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, concluyó sin cupones que alcanzaran los 15 aciertos reglamentarios, prolongando la racha de vacantes que empuja el pozo poceado hacia un acumulado millonario de alto atractivo.

Al mismo tiempo, las extracciones oficiales de Telekino favorecieron a 22 apostadores que se quedaron a un paso de la consagración máxima, percibiendo casi $650.000 cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 8 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2453, determinó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juegoBolillas sorteadas / CondiciónGanadoresAsignación por tarjeta
Telekino (15 aciertos)02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 22 – 25VacanteAcumula pozo millonario
Telekino (14 aciertos)14 coincidencias sobre la grilla oficial22$648.527
Premios al cartónSorteos especiales al número de billete vendido5$3.000.000 c/u
Premios adicionalesModalidad con rodados en juegoPrograma vigenteAuto 0 km y moto

Próximo sorteo Telekino: ¿cómo participar el próximo domingo?

El tradicional juego poceado regresará a la pantalla el próximo domingo 15 de noviembre 2026, concretando su sorteo a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el país a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, teniendo presente que cada billete participa en simultáneo por el pozo acumulado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.


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Durante la tarde del domingo 8 de noviembre 2026, el sorteo número 2453 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, concluyó sin cupones que alcanzaran los 15 aciertos reglamentarios, prolongando la racha de vacantes que empuja el pozo poceado hacia un acumulado millonario de alto atractivo.

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