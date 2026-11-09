Telekino: el pozo mayor quedó vacante y así se jugará el próximo sorteo del 15 de noviembre 2026

Durante la tarde del domingo 8 de noviembre 2026, el sorteo número 2453 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, concluyó sin cupones que alcanzaran los 15 aciertos reglamentarios, prolongando la racha de vacantes que empuja el pozo poceado hacia un acumulado millonario de alto atractivo.

Al mismo tiempo, las extracciones oficiales de Telekino favorecieron a 22 apostadores que se quedaron a un paso de la consagración máxima, percibiendo casi $650.000 cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 8 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2453, determinó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino (15 aciertos) 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 22 – 25 Vacante Acumula pozo millonario Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 22 $648.527 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo Telekino: ¿cómo participar el próximo domingo?

El tradicional juego poceado regresará a la pantalla el próximo domingo 15 de noviembre 2026, concretando su sorteo a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el país a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, teniendo presente que cada billete participa en simultáneo por el pozo acumulado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.