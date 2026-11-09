Medallón de plata y grabado de 1729: el intercambio de exclusivos regalos protocolares entre Javier Milei y el papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Casa Rosada dejó mucho más que gestos políticos y cruces institucionales. En el marco de la audiencia privada mantenida con el presidente Javier Milei, ambos mandatarios protagonizaron el tradicional intercambio de regalos protocolares, una ceremonia que combinó la alta orfebrería argentina con piezas históricas de museos vaticanos.

El intercambio selló el primer tramo de la agenda oficial del Papa en el país, tras su arribo al Aeroparque Jorge Newbery y su paso por la Plaza San Martín.

Los obsequios de Javier Milei al papa León XIV: plata, oro de 18 quilates y madera de ébano

Por parte del Gobierno argentino, el presidente Javier Milei le entregó al Pontífice dos piezas exclusivas elaboradas por artesanos locales, cargadas de simbolismo religioso y federal. Desde Presidencia brindaron detalles sobre los obsequios:

El medallón conmemorativo: una medalla de plata grabada que lleva en relieve, confeccionada en oro de 18 quilates, el escudo oficial de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso. La pieza exhibe la inscripción grabada: «VISITA DE SU SANTIDAD LEÓN 14 A LA REPÚBLICA ARGENTINA – 8 XI 2026» y «PRESIDENCIA DE LA NACION».

El aspersor artesanal: un instrumento litúrgico elaborado en madera de ébano con detalles finos en plata, decorado con imágenes en relieve de la cruz y de la Virgen, junto a las leyendas «Argentina» y «LEÓN XIV».

Foto: Presidencia de la Nación

La devolución del papa León XIV: un grabado histórico al aguafuerte de 1729

A su turno, el líder de la Iglesia Católica sorprendió al mandatario argentino con una pieza de coleccionismo internacional de incalculable valor histórico y artístico.

León XIV le obsequió a Milei un grabado histórico al aguafuerte de Giovanni Battista Falda, que plasma una vista panorámica de la Basílica y la Plaza de San Pedro en el Vaticano, destacando la emblemática columnata diseñada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini.

Foto: Presidencia de la Nación

Las claves de la joya histórica entregada por el Vaticano:

Antigüedad: corresponde a un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado originalmente en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi (con una versión primigenia grabada cerca de 1667).



corresponde a un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado originalmente en y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi (con una versión primigenia grabada cerca de 1667). Detalles técnicos: la edición incorpora las modificaciones estéticas y de embellecimiento impulsadas por monseñor Lodovico Sergardi, como el empedrado, la restauración del obelisco central y las fuentes.



la edición incorpora las modificaciones estéticas y de embellecimiento impulsadas por monseñor Lodovico Sergardi, como el empedrado, la restauración del obelisco central y las fuentes. Rareza de época: la documentación que avala la pieza confirma que se trata de un ejemplar impreso sobre papel verjurado con márgenes conservados, catalogado por los expertos como una obra sumamente rara dentro del mercado del arte sacro.

Como cierre del intercambio, el Papa también le entregó al Presidente la medalla oficial conmemorativa del primer año de su pontificado, acuñada por la Secretaría de Estado de la Santa Sede con su flamante escudo pontificio.