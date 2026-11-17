Una semana después de presentar su renuncia en medio de un escándalo por una infidelidad y un supuesto espionaje chino, Jensen Huang manifestó su disposición a regresar como director ejecutivo de Nvidia. El exdirectivo aseguró que recibió una “oleada de llamados” de empleados, inversores, socios comerciales y clientes que reclaman su restitución.

Jensen Huang habló tras su renuncia y podría regresar a Nvidia

“Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, expresó Huang en un comunicado difundido por medios estadounidenses y replicado en su cuenta de la red social X.

En el mensaje, el empresario agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la última semana y reconoció que cometió errores en su vida personal. “No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia. Creé problemas para el Consejo de Administración que lamento profundamente”, admitió.

Además, aseguró que asumirá la responsabilidad por sus acciones y que colaborará con la investigación independiente impulsada por el directorio.

Huang también destacó su vínculo con Estados Unidos, país al que llegó hace 53 años y cuya ciudadanía definió como uno de los mayores orgullos de su vida. “Nvidia ha sido la obra de mi vida”, sostuvo, al recordar el crecimiento de la compañía.

Por último, señaló que Nvidia atraviesa un escenario complejo por las dinámicas tecnológicas, comerciales, competitivas y geopolíticas. Sin embargo, dejó la decisión de un eventual regreso en manos del directorio y aseguró que dedicará el resto de su vida a ser digno del amor de su familia.