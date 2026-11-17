La infraestructura digital global atraviesa jornadas de máxima vulnerabilidad tras registrarse un ciberataque masivo contra 178 organizaciones internacionales y una inesperada interrupción en las comunicaciones internas de la inteligencia estadounidense. Un programa malicioso se ejecutó el 16 de noviembre en los portales web de firmas de primer nivel como Zoom, BBC, CNN, Salesforce, IKEA, HSBC y Equifax, de acuerdo con los datos de la firma de seguridad Report URI. El objetivo de esta ofensiva consistió en sustraer criptomonedas, copiar información de tarjetas bancarias e infectar dispositivos iPhone y iPad.

Según explicó el investigador Scott Helme, fundador de Report URI, los piratas informáticos no vulneraron cada sitio web de manera individual, sino que introdujeron su código en Optimizely Web. Esta herramienta es utilizada por las compañías para probar distintas variantes de sus páginas, motivo por el cual los servidores de destino trataron el script malicioso como un elemento confiable. Helme precisó que todavía se desconoce el método empleado por los atacantes para acceder a tantas cuentas de clientes sin relación entre sí, aunque aclaró que el servidor de Optimizely «entregó exactamente lo que recibió», lo que descartó así una alteración directa en su red de distribución.

Cómo operó el código malicioso para robar criptomonedas e infectar iPhones

El software malicioso desplegado en las páginas web ejecutaba múltiples tareas de recolección y engaño en cada visita de los usuarios.

En primer lugar, el programa rastreaba direcciones de billeteras de criptomonedas dentro del texto de la página, en los formularios y en el portapapeles del dispositivo para sustituirlas por las cuentas de los atacantes. De esta forma, cualquier persona que copiaba una dirección para concretar una transferencia terminaba con otra distinta al momento de pegarla.

Además, el código registraba los números de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad ingresados en los formularios propios de cada portal, así como el envío de cookies y capturas de pantalla. Report URI aclaró que los pagos procesados en ventanas de plataformas externas quedaron fuera del alcance de los hackers.

La ofensiva también apuntó contra los usuarios del ecosistema de Apple mediante la carga de dos conjuntos de herramientas de ataque denominados Coruna y DarkSword. De acuerdo con el informe técnico, estos paquetes estaban diseñados para explotar fallas en versiones antiguas de iOS. Un síntoma visible de esta actividad ocurría cuando una página abierta en un iPhone con sistema iOS 18.6 o anterior se recargaba de forma automática cada 60 segundos.

No obstante, la agencia Reuters informó que no pudo confirmar si el código funcionó en todos los casos ni la cantidad exacta de víctimas. Por su parte, un análisis de MATT Research indicó que quedó demostrada la entrega de los kits maliciosos, pero no una infección exitosa sobre un teléfono real.

La cronología del incidente reveló una operación veloz y persistente durante nueve horas. Tras revisar 1.611 archivos de Optimizely, Report URI detectó 188 archivos comprometidos pertenecientes a 178 organizaciones: 32 del sector de banca y finanzas, 23 de tecnología, 20 de comercio minorista, 12 de streaming y 10 de medios de comunicación, aunque Helme advirtió que la cifra real probablemente sea mayor porque solo pudo revisar los archivos que encontró a tiempo.

La primera inyección apareció a las 04:21 (hora UTC) del 16 de noviembre en la página de la BBC y, tras 26 reconstrucciones del programa a lo largo del día, las billeteras de los atacantes habían acumulado cerca de US$ 7.040 —casi en su totalidad en bitcoin— para las 19:25.

La limpieza masiva inició alrededor de las 20:40 UTC y concluyó a las 23:11 con todos los archivos saneados, mientras que el servidor principal de los delincuentes dejó de responder el 17 de noviembre y Optimizely reconoció el episodio en su página de estado.

La reacción de las empresas afectadas y las fallas en las defensas

Ante la magnitud de la intrusión, las corporaciones involucradas adoptaron respuestas dispares para contener los daños. Salesforce comunicó a Reuters que abrió una investigación sobre los cambios no autorizados en los scripts de Optimizely y procedió a desactivarlos como medida preventiva. Por su parte, Equifax abandonó el uso de la plataforma de pruebas y sostuvo que «no encontró pruebas de que sus sistemas hubieran sido comprometidos». En tanto, la cadena sueca IKEA señaló que mantiene una evaluación abierta sobre el posible impacto del incidente tanto en sus servicios como en sus clientes.

El relevamiento de Report URI expuso además importantes debilidades en la arquitectura de seguridad de los portales vulnerados. Sobre un total de 256 servidores analizados, 68 carecían de una política de seguridad de contenido, que constituye la regla fundamental encargada de limitar qué scripts externos puede ejecutar una página web. Como resultado de esta falencia generalizada, apenas 24 servidores —el 15% del total— lograron bloquear de manera efectiva la ejecución del código malicioso.

Frente a la imposibilidad de determinar el alcance definitivo de la filtración, los especialistas emitieron una serie de pautas urgentes para los internautas. Report URI recomendó a quienes visitaron cualquiera de los sitios afectados durante el 16 de noviembre que actualicen de inmediato el sistema operativo de su iPhone o iPad, verifiquen que sus transferencias de criptomonedas hayan llegado a los destinatarios previstos y revisen con atención los resúmenes de sus tarjetas.

La firma de seguridad admitió que «no puede saber cuántas tarjetas, cookies o capturas se robaron, ni cuántos dispositivos iOS se infectaron antes de que el ataque se detuviera».

La ola de fallos tecnológicos en Estados Unidos

En simultáneo con esta crisis de ciberseguridad, seis personas familiarizadas con el asunto confirmaron a CNN que la red altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos quedó fuera de servicio. Esta plataforma interna, denominada NSA Net, permite a los empleados transmitir información reservada dentro del organismo. Aunque las fuentes aseguraron que «hasta el momento, no hay indicios de un ciberataque», la falla obligó a implementar un esquema de llegadas escalonadas para el personal en plena gira del presidente Donald Trump por Asia, donde se encuentra en Filipinas antes de viajar a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin.

La caída de NSA Net generó preocupación en Washington. Mientras los técnicos del organismo trabajan para dimensionar el alcance exacto del desperfecto, las autoridades dispusieron un sistema de llegadas escalonadas para el personal. CNN solicitó comentarios oficiales a la Agencia de Seguridad Nacional sobre la interrupción del servicio, la cual, según las fuentes vinculadas al caso, no presenta rastros de haber sido provocada por una intrusión informática.

A pesar de la gravedad operativa del apagón interno, el Gobierno norteamericano descartó riesgos en la cadena de mando presidencial. Un funcionario estadounidense en activo y otro anterior afirmaron a CNN que la interrupción en la red de la NSA no afectará la capacidad de la agencia para transmitir inteligencia urgente al presidente Donald Trump mientras viaja por Asia a bordo del Air Force One. Ambas fuentes detallaron que existen múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo que garantizan comunicaciones seguras con el mandatario, quien permanece en Filipinas y viajará mañana a China.

El incidente en la NSA se suma a una preocupante seguidilla de fallos técnicos masivos que paralizaron servicios esenciales en Estados Unidos durante los últimos días. El viernes pasado, todos los vuelos a nivel nacional quedaron suspendidos durante horas por un colapso generalizado de sistemas que provocó retrasos y cancelaciones en miles de viajes, un problema que la Administración Federal de Aviación (FAA) localizó en un único enrutador ubicado en Arkansas.

Asimismo, la semana anterior una caída global de los productos de Microsoft dejó a usuarios de todo el mundo sin acceso al correo electrónico de Outlook ni a las reuniones de Teams. Aunque no existen pruebas de ciberataques detrás de los episodios de la NSA, la FAA o Microsoft, los especialistas advierten que estos sucesos «son claros ejemplos de cómo las fallas tecnológicas pueden desestabilizar los mercados y, potencialmente, amenazar la seguridad nacional».