Durante noviembre 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acceden a rebajas combinadas de entre el 10% y el 35% en las principales cadenas de supermercados del país, lo que permite alcanzar un ahorro neto de bolsillo de hasta $40.000 según el banco donde se acredite la prestación.

Este mecanismo articula los convenios directos del programa oficial Beneficios ANSES con los reintegros adicionales lanzados por entidades como Banco Patagonia, Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Galicia, funcionando de manera automática en alimentos, perfumería y artículos de limpieza sin exigir trámites de empadronamiento previo.

Programa Beneficios ANSES noviembre 2026: qué supermercados tienen descuentos y cuáles son los topes

El esquema oficial del organismo previsional opera mediante descuentos directos en línea de caja o devoluciones automáticas, al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de la seguridad social:

Sin inscripción ni formularios previos : el sistema de cobro identifica automáticamente el plástico previsional del titular en la terminal del comercio adherido, aplicando la rebaja sobre los rubros incluidos (quedan habitualmente excluidos electrodomésticos, bebidas alcohólicas y cortes de carne bajo acuerdos específicos).

: el sistema de cobro identifica automáticamente el plástico previsional del titular en la terminal del comercio adherido, aplicando la rebaja sobre los rubros incluidos (quedan habitualmente excluidos electrodomésticos, bebidas alcohólicas y cortes de carne bajo acuerdos específicos). Cadenas sin tope de reintegro informado : supermercados ofrecen un 10% de descuento general sin límite máximo de devolución, mientras que otros aplican un 10% general y elevan la rebaja al 20% en productos de perfumería y limpieza sin tope.

: supermercados ofrecen un 10% de descuento general sin límite máximo de devolución, mientras que otros aplican un 10% general y elevan la rebaja al 20% en productos de perfumería y limpieza sin tope. Cadenas con límites máximos establecidos: algunos supermercados otorgan un 10% de descuento con un tope de $35.000, otros brindan un 10% con límite de $15.000, y llegan a aplicar un 10% con un máximo de $2.000 por transacción.

Programa Beneficios ANSES: una por una, las entidades y los topes máximos de reintegro

Entidad bancaria / Programa Porcentaje de descuento Tope máximo de reintegro Medio de pago y condiciones vigentes Banco Patagonia (Jubilados) Hasta 35% $40.000 mensuales Tarjeta de débito/crédito en supermercados adheridos Banco Supervielle

(Martes) 20% $25.000 por compra Débito, crédito y QR Banco Galicia Hasta 25% $20.000 mensuales Débito/crédito previsional

(+opción de 3 cuotas sin interés) Banco Nación

(Lunes a viernes) 5% adicional $20.000 mensuales

($5.000 sem.) Pagando con QR desde MODO BNA+

(acumulable con comercios) Beneficios ANSES (Cadenas) Entre 10% y 20% Sin tope o hasta $35.000 Tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión

Promociones bancarias noviembre 2026: cómo funcionan los reintegros en bancos

Más allá del acuerdo base de ANSES, las entidades financieras donde se depositan los haberes lanzaron paquetes exclusivos durante noviembre para fidelizar al sector pasivo: