Cerca de 5 mil kilómetros –en línea recta y en avión- separan La Bombonera del Metropolitano Roberto Meléndez, donde el próximo sábado se disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Pero Boca será local en Barranquilla. Las entradas volaron y una marea de bosteros promete teñir de azul y oro.

La Conmebol les dio a ambos equipos 12 mil lugares con un valor de 90 dólares. Luego de varias etapas de venta, el Xeneize arrasó toda la disponibilidad del Sector Norte.

En cambio, el Galo, que llega a la definición continental en medio de un pálido presente futbolístico, aún no agotó el Sector Sur. Actualmente fueron comprados entre 7 y 8 mil tickets.

Las plateas (180 dólares para categoría 2 y 250 para categoría 1) fueron adquiridas por hinchas colombianos, que muy posiblemente alienten por el conjunto de Rodolfo Arruabarrena o terminen revendiendo sus ubicaciones con sobreprecio, como sucede en esta clase de partidos definitorios.

El estadio, con meses atrás atravesó una profunda renovación y aumentó su capacidad de 43 a 65 mil espectadores, tendrá un 70% de fanáticos xeneizes y un 30% de brasileños en las tribunas.

A inicios de esta semana, incluso, empezaron a salir vuelos desde Buenos Aires y diferentes partes de Argentina hasta tierras colombianas.

Al igual que sucedió en la final de la Copa Libertadores 2023 en Río de Janeiro, desde Boca aseguran que más de 30 mil personas dirán presente el próximo sábado en Barranquilla, en lo que promete ser una fecha histórica.