Nvidia creó un comité especial para supervisar la seguridad nacional y los controles de exportación, en medio de los cuestionamientos sobre la comercialización de sus chips de inteligencia artificial y las posibles transferencias ilegales de tecnología a China.

La compañía anunció la conformación del órgano este martes. Según informó Reuters, tendrá representación del directorio, acceso a especialistas externos y reuniones periódicas con los principales ejecutivos para controlar las políticas de seguridad y comercio internacional.

Cómo funcionará el nuevo comité de Nvidia y quiénes estarán a cargo

El organismo se denomina Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones. Estará presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio, y contará con la participación de Stephen C. Neal y John O. Dabiri.

Sus integrantes se reunirán al menos una vez por trimestre. Los encuentros incluirán sesiones con los responsables de la compañía y reuniones privadas, sin la presencia de otros ejecutivos.

Nvidia incorporó un nuevo mecanismo de control sobre sus políticas de seguridad nacional y comercio exterior luego del escándalo con Jensen Huang.

La estructura también contará con el asesoramiento de especialistas independientes en legislación, seguridad nacional y cumplimiento de las normas comerciales. Nvidia informó que el comité supervisará las tareas de sus equipos internos de Seguridad Nacional y Cumplimiento Comercial Global.

Ambos equipos deberán reportar directamente al nuevo órgano y a Colette Kress, quien asumió como directora ejecutiva interina tras la salida de Jensen Huang. La ejecutiva continuará a cargo de la gestión cotidiana de la empresa.

La renuncia de Jensen Huang y las sospechas sobre los chips de Nvidia enviados a China

La decisión se conoce cinco días después de la renuncia de Jensen Huang, cofundador de Nvidia y hasta entonces director ejecutivo. El empresario dejó el cargo el 12 de noviembre, luego de que trascendieran denuncias sobre sus vínculos personales con Alice Huang, una empresaria vinculada a la firma de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur.

La mujer es investigada por las autoridades estadounidenses ante posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos. El caso también generó interrogantes sobre la comercialización de procesadores avanzados de Nvidia a través de empresas radicadas en el sudeste asiático.

Las sospechas adquirieron relevancia por las características de la tecnología involucrada. Los procesadores de alto rendimiento de Nvidia se utilizan en centros de datos, sistemas de computación en la nube y desarrollos de inteligencia artificial, incluidos aquellos con potencial aplicación militar.

Estados Unidos mantiene restricciones para impedir que determinados chips avanzados lleguen al mercado chino. Las medidas responden a preocupaciones de seguridad nacional y buscan limitar el acceso de China a tecnología que podría utilizarse para desarrollar capacidades militares y de inteligencia artificial.

Antes de la renuncia de Huang, el directorio había iniciado una revisión independiente con asesoramiento jurídico externo para analizar las circunstancias del caso. La compañía buscaba determinar si el empresario pudo haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera.