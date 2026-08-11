Trepó hasta los 90 dólares el precio del petróleo por condiciones exigidas entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra

Los precios del petróleo subían este martes, impulsados por uno nuevo clima de inquietud en el mercado, que contempla una prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz ante unas demandas irreconciliables entre Irán y Estados Unidos en medio de la guerra en Medio Oriente.

El valor del barril de Brent del mar del Norte llegó a superar la barrera de los 90 dólares.

El precio del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, ganaba un 2,91 % hasta 84,52 dólares.

Esta mañana el Brent estaba en 86,97 dólares. Son valores superiores si se los compara con lo ocurrido la semana pasada donde incluso estuvo por debajo de los 80 dólares, según registros de Investing.

El petróleo ya empezó la semana con un fuerte aumento el lunes, impulsado por las condiciones impuestas por Teherán para abrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio de hidrocarburos, que parecen difícilmente aceptables para la Casa Blanca.

Según informó hoy la agencia Bloomberg, el Gobierno de Pakistán declaró que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo de paz. De confirmarse esto podría generar una baja del crudo.

Precio del petróleo y la respuesta de Estados Unidos

Irán «está pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar de los últimos cinco meses», escribió Donald Trump, «aunque esto nunca se haya mencionado en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones».

«De la misma manera, yo también exijo compensaciones a Irán por todas las personas que han matado y herido», agregó el mandatario estadounidense, aludiendo en particular al atentado contra el buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen en 2000.

Igualmente se refirió a las familias de los «miles de manifestantes inocentes muertos en los últimos 50 años, además de los 52.000 de los últimos cinco meses».

AFP y Xinhua

