Israel bombardeó de nuevo South Pars, el mayor complejo gasístico de Irán: evalúan «la magnitud de los daños»

Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, poniendo en duda las negociaciones destinadas a que Estados Unidos y Teherán alcancen un cese al fuego en la guerra en Medio Oriente.

Sobre las explosiones en el mayor complejo gasístico de la república islámica, desde Irán sostuvieron que la situación está «bajo control», informaron las agencias de prensa Fars e Irna.

Ataques otra vez en South Pars, clave para Irán

Los ataques fueron en un emplazamiento esencial para el sector energético iraní, clave para la explotación del yacimiento de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Qatar.

«El ejército israelí bombardeó con fuerza el mayor complejo petroquímico de Irán, situado en Asaluyeh, un objetivo clave que asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica del país», declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video.

El funcionario agregó que la operación «supone un duro golpe económico para el régimen iraní, que asciende a decenas de miles de millones de dólares”.

El portavoz militar de Israel, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que no habría “inmunidad” para Irán a medida que avanzan las conversaciones.

«El incendio fue controlado. La situación está actualmente bajo control y los aspectos técnicos, así como la magnitud de los daños, están siendo investigados», indicó la agencia Irna, que agregó que no se registraron víctimas.

Israel dijo que mató a un comandante de Quds en Irán

El ejército de Israel aseguró este lunes haber matado al comandante de la unidad de operaciones especiales de la Fuerza Quds de Irán en un ataque en Teherán realizado el día anterior. La Fuerza Quds es el brazo de operaciones en el extranjero de los poderosos Guardianes de la Revolución iraní.

«Ayer [domingo], la Fuerza Aérea israelí (…) llevó a cabo un ataque en Teherán y eliminó a Asghar Baqeri, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales (840) de la Fuerza Quds desde 2019″, indicó un comunicado militar.

La nota agregó que Baqeri había ocupado en los últimos años una serie de altos cargos dentro de la Fuerza Quds y que «participó en ataques dirigidos contra individuos israelíes y estadounidenses en todo el mundo».

COn AFP y AP