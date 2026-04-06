Donald Trump dará una conferencia este lunes con foco en la guerra en Irán: rechazó un plan de paz de mediadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindará este lunes una conferencia de prensa junto a la cúpula militar, en la que se espera que amplíe los detalles sobre el ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y sobre las futuras acciones vinculadas con la guerra en Medio Oriente.

Por otro lado, la Casa Blanca confirmó que recibió una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con la república islámica, pero dijo que el mandatario norteamericano «no la validó».

Karoline Leavitt confirmó conferencia de Donald Trump

La rueda de prensa de prensa fue confirmada en X por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Se indicó que el mandatario responderá preguntas. Serà a las 13 (hora de Washington).

El mensaje de Trump se dará también el mismo día que Israel atacó en Irán la planta petroquímica de South Pars, en Asaluyeh. El ministro de Defensa, Israel Katz, informó este lunes de la ofensiva.

Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques de Irán

En tanto, Irán lanzó este lunes nuevos ataques y amenazó con represalias «más devastadoras», luego de que el presidente de Estados Unidos advirtiera que la república islámica debe reabrir el paso por el estrecho de Ormuz.

Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques con misiles y drones. Rescatistas israelíes recuperaron el lunes los cuerpos sin vida de dos personas entre los escombros de un edificio dañado en un ataque iraní en la ciudad norteña de Haifa.

La guerra que estalló el 28 de febrero se ha propagado a los países del Golfo por los ataques iraníes, y ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con fuertes aumentos en los precios del petróleo, que en la apertura del mercado el lunes superaban los 110 dólares el barril.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo, ante lo cual Trump advirtió el domingo que si Irán no abre «el jodido estrecho», los iraníes «vivirán en un infierno».

Donald Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, mantuvieron una conversación telefónica el lunes, durante la cual abordaron la situación de la guerra y otros acontecimientos, según informó un funcionario turco. El funcionario prestó su información bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas gubernamentales, y no ofreció más detalles.

La petición se produjo cuando dos funcionarios de Oriente Medio afirmaron que mediadores de Egipto, Pakistán y Turquía enviaron a Washington y Teherán una propuesta que solicitaba un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz.

«Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa», dijo un funcionario de la Casa Blanca, citado por AFP.

Con AP y AFP