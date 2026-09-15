Fuerte presión sobre el petróleo: combates en el Mar Rojo y bases de EE. UU. afectadas sacuden al mercado energético

El precio del petróleo internacional sigue alto por la tensión en Medio Oriente y Estrecho de Ormuz. (Foto: gentileza AFP)

El mercado energético internacional atraviesa una jornada de sostenida presión al alza impulsada por la extensión de las hostilidades bélicas en las principales arterias comerciales de Medio Oriente. La cautela de los operadores comerciales y financieros se profundizó tras nuevos enfrentamientos armados en la península arábiga y la persistente asfixia sobre los pasos marítimos de exportación, un escenario de riesgo que compromete la logística de los principales países productores y sostiene la prima de incertidumbre global.

En las operaciones de este martes, las pantallas de cotización reflejaron el impacto directo del conflicto: los contratos de futuros del petróleo Brent registraron una suba diaria del 0,84% para posicionarse en los 106,57 dólares por barril. En la misma sintonía, el crudo estadounidense WTI experimentó un avance del 1,50% y se negoció a 102,91 dólares, consolidando valores elevados frente a la parálisis en el estrecho de Ormuz y las crecientes amenazas sobre el paso de Bab el-Mandeb.

Petróleo: WTI vs. Brent Cierre diario en dólares por barril · Futuros WTI (Oct 2026) y Brent (Nov 2026) WTI — — Brent — — Spread Brent–WTI — 1M 3M Todo Serie de cierres diarios de WTI y Brent. Fuente: Investing.com · El dato de hoy corresponde al máximo intradía.

Bombardeos en Yemen y riesgo sobre el crudo saudí

La tensión militar en torno a las vías alternativas de suministro sumó un nuevo episodio de violencia directa. Autoridades sanitarias vinculadas a las milicias hutíes denunciaron que ataques aéreos de la aviación de Arabia Saudita dejaron tres muertos —entre ellos dos niños— en la provincia suroccidental de Taiz, en el marco de la reactivación de los combates en territorio yemení.

La escalada bélica se produjo tras la captura rebelde de las islas estratégicas de Gran Hanish y Pequeña Hanish, en el sur del Mar Rojo, sumada al control previo del puerto de Moca. Este avance territorial otorga a los grupos insurgentes una posición de tiro directa sobre los buques petroleros saudíes que buscan eludir el Golfo Pérsico. En paralelo, la organización Human Rights Watch advirtió que los ataques con drones y proyectiles lanzados deliberadamente por los rebeldes contra embarcaciones mercantes civiles configuran potenciales crímenes de guerra.

El informe del Pentágono: bases destruidas y crisis de arsenales

El impacto material y logístico del conflicto quedó expuesto de forma oficial en el primer reporte conjunto presentado por los inspectores generales del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la USAID. El documento auditor reconoció que la confrontación militar abierta con Irán provocó un "déficit en los inventarios estratégicos" de armas avanzadas e interceptores de defensa aérea, cuya reposición por parte de los contratistas industriales demandará al menos tres años.

La auditoría oficial reveló además que los bombardeos con misiles balísticos y drones dañaron o destruyeron cientos de instalaciones en bases utilizadas por las fuerzas norteamericanas en Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania:

Colapso logístico en Bahréin: La base naval de la Armada estadounidense en ese país sufrió graves averías, obligando al Mando Central a desviar sus líneas de aprovisionamiento al remoto enclave de Diego García , en el océano Índico, lo que estiró los ciclos de reabastecimiento a plazos críticos de entre 14 y 18 días.





La base naval de la Armada estadounidense en ese país sufrió graves averías, obligando al Mando Central a desviar sus líneas de aprovisionamiento al remoto enclave de , en el océano Índico, lo que estiró los ciclos de reabastecimiento a plazos críticos de entre 14 y 18 días. Flota de aeronaves golpeada: Se confirmó la destrucción de al menos 30 drones MQ-9 Reaper (con un valor unitario de 30 millones de dólares) y daños en siete aviones de reabastecimiento KC-135 , cinco de ellos alcanzados directamente en pistas de Arabia Saudita.





Se confirmó la destrucción de al menos (con un valor unitario de 30 millones de dólares) y daños en siete aviones de reabastecimiento , cinco de ellos alcanzados directamente en pistas de Arabia Saudita. Gasto operativo y diplomático: El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció ante el Congreso un costo directo de la guerra de 37.500 millones de dólares, al tiempo que los daños en sedes consulares sumaron otros 184 millones. Durante ese mismo período, Washington concretó transferencias y ventas militares de emergencia por más de 44.000 millones de dólares para rearmar a sus aliados regionales.





Tras la publicación del informe, el presidente Donald Trump rechazó que exista desabastecimiento militar y aseguró que las plantas estadounidenses producen armamento avanzado a un ritmo sin precedentes. No obstante, para los operadores de la energía, la combinación entre corredores marítimos bloqueados y el desgaste operativo de las potencias en la zona asegura un piso alto para el precio del crudo durante las próximas semanas.