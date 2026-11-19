Con una fotografía histórica pero sin resoluciones inmediatas sobre los principales focos bélicos del planeta, concluyó este jueves en la ciudad china de Shenzhen la primera cumbre tripartita entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

Durante una hora y veinte minutos, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin dialogaron en la Villa Kylin, al margen del foro de la APEC, y emitieron una «declaración de paz» conjunta difundida por medios estatales chinos y rusos que fijó cuatro consensos generales, dejando fuera del documento final cualquier referencia directa a la guerra en Ucrania.

Los cuatro puntos del acuerdo entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen

De acuerdo con el texto oficial publicado tras el encuentro en Shenzhen, Washington, Pekín y Moscú suscribieron cuatro compromisos de alcance diplomático y energético:

Reforma de las Naciones Unidas: las tres potencias expresaron su compromiso común para impulsar cambios en la estructura de la ONU. Aumento en el suministro de petróleo: acordaron coordinar medidas para incrementar la producción y el abastecimiento global de crudo, en medio de la volatilidad energética derivada del conflicto con Irán. Inmunidad estatal y límites a la Corte Penal Internacional: coincidieron en que la inmunidad de los funcionarios estatales resulta «de importancia fundamental» y sostuvieron que la Corte Penal Internacional (CPI) no debe abusar de su autoridad —un punto de especial relevancia jurídica para el mandatario ruso, sobre quien pesa una orden de arresto de ese tribunal desde 2023—. Diálogo sobre riesgos nucleares: se comprometieron a abrir conversaciones para reducir los riesgos atómicos bajo la premisa compartida de que «una guerra nuclear no puede ganarse y jamás debe librarse».

Qué dijeron Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin sobre las armas nucleares y Ucrania

Más allá de la declaración escrita, las intervenciones iniciales de los tres líderes frente a las cámaras dejaron ver sus prioridades estratégicas y las diferencias que persisten en el tablero global: