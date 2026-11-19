La cumbre de Trump, Xi y Putin cerró con estos cuatro compromisos, pero sin menciones a la guerra en Ucrania
Tras reunirse 80 minutos en Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron una declaración conjunta sin menciones a Ucrania.
Con una fotografía histórica pero sin resoluciones inmediatas sobre los principales focos bélicos del planeta, concluyó este jueves en la ciudad china de Shenzhen la primera cumbre tripartita entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.
Durante una hora y veinte minutos, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin dialogaron en la Villa Kylin, al margen del foro de la APEC, y emitieron una «declaración de paz» conjunta difundida por medios estatales chinos y rusos que fijó cuatro consensos generales, dejando fuera del documento final cualquier referencia directa a la guerra en Ucrania.
Los cuatro puntos del acuerdo entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen
De acuerdo con el texto oficial publicado tras el encuentro en Shenzhen, Washington, Pekín y Moscú suscribieron cuatro compromisos de alcance diplomático y energético:
- Reforma de las Naciones Unidas: las tres potencias expresaron su compromiso común para impulsar cambios en la estructura de la ONU.
- Aumento en el suministro de petróleo: acordaron coordinar medidas para incrementar la producción y el abastecimiento global de crudo, en medio de la volatilidad energética derivada del conflicto con Irán.
- Inmunidad estatal y límites a la Corte Penal Internacional: coincidieron en que la inmunidad de los funcionarios estatales resulta «de importancia fundamental» y sostuvieron que la Corte Penal Internacional (CPI) no debe abusar de su autoridad —un punto de especial relevancia jurídica para el mandatario ruso, sobre quien pesa una orden de arresto de ese tribunal desde 2023—.
- Diálogo sobre riesgos nucleares: se comprometieron a abrir conversaciones para reducir los riesgos atómicos bajo la premisa compartida de que «una guerra nuclear no puede ganarse y jamás debe librarse».
Qué dijeron Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin sobre las armas nucleares y Ucrania
Más allá de la declaración escrita, las intervenciones iniciales de los tres líderes frente a las cámaras dejaron ver sus prioridades estratégicas y las diferencias que persisten en el tablero global:
- La postura de Donald Trump: el mandatario estadounidense afirmó que su gestión está trazando un «rumbo diferente» al dialogar con naciones con las que mantiene desacuerdos, y destacó la necesidad de negociar un nuevo tratado que limite las armas nucleares tras la expiración del pacto Nuevo START en febrero pasado, aunque reconoció que lograrlo es «muy difícil». Previamente, mantuvo reuniones bilaterales tanto con Xi Jinping como con Vladimir Putin —a quien llamó «amigo» en su primer cara a cara desde agosto de 2025—, mientras que finalmente no se concretó ningún encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un.
- El mensaje de Xi Jinping: según reportó la cadena estatal CCTV, el presidente chino calificó el arsenal atómico como una «espada de Damocles» sobre la humanidad, abogó por un mundo libre de armas nucleares y subrayó que las grandes potencias deben «salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales».
- La jugada de Vladimir Putin: el jefe del Kremlin evocó el rol de los tres países como vencedores de la Segunda Guerra Mundial y mencionó la convergencia de intereses para resolver conflictos regionales, incluida Ucrania. Según indicó su asesor Yuri Ushakov, el encuentro bilateral previo con Trump fue «satisfactorio».
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