Donald Trump anticipa un acuerdo inminente para reabrir el Estrecho de Ormuz: el petróleo frena su escalada a US$80

Los equipos negociadores de Teherán y Mascate ya consensuaron el borrador técnico del acuerdo y aguardan la ratificación final por parte del líder supremo iraní. (Foto: gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las negociaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz podrían concretarse de manera inminente, tras una serie de avances decisivos entre Irán y Omán para destrabar el paso marítimo por donde circula cerca de la quinta parte del petróleo y gas natural del planeta. El conflicto militar, iniciado a finales de febrero tras la ofensiva de Washington y Israel, derivó en el bloqueo de la arteria estratégica y generó severas distorsiones en los precios globales del combustible.

«Podría suceder hoy o mañana. Se han logrado muchos progresos», afirmó el mandatario estadounidense ante periodistas durante su recorrida por California. La posibilidad concreta de un entendimiento contuvo la volatilidad en los mercados energéticos: la cotización de los futuros del petróleo Brent (contrato de octubre de 2026) opera estabilizada en torno a los US$ 79,94 por barril (+0,73%), posicionándose lejos de los techos críticos alcanzados en las semanas de mayor enfrentamiento.

Un borrador con dos rutas y la disputa por el cobro de peajes

Según revelaron fuentes diplomáticas regionales a la agencia Associated Press (AP), los equipos negociadores de Teherán y Mascate ya consensuaron el borrador técnico del acuerdo y aguardan la ratificación final por parte del líder supremo iraní. La propuesta contempla un esquema temporal donde los buques comerciales ingresen al Golfo Pérsico por una vía administrada por Irán y salgan mediante un carril bajo control de Omán, incluyendo el cobro de tasas por servicios de seguridad y preservación ambiental.

Sin embargo, la fijación de tarifas generó rechazo inmediato en la Casa Blanca. Trump descartó tajantemente que Teherán imponga aranceles de paso: «No voy a permitir que cobren. Si alguien va a cobrar por la seguridad, seremos nosotros», advirtió.

Desde la diplomacia del régimen persa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, confirmó a la agencia estatal IRNA que las conversaciones con Omán buscan diseñar «rutas de navegación seguras que defiendan los derechos soberanos y atiendan las consideraciones de seguridad nacional». Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ratificó los avances pero enfatizó que el pacto aún no es definitivo, descartando cualquier resolución que le otorgue a Irán el control exclusivo del canal internacional.

Ataques en el Mar Rojo y la advertencia de la ONU a Teherán

A pesar del optimismo en las mesas de negociación, la inestabilidad en las rutas navieras alternativas sigue en aumento. Los rebeldes hutíes de Yemen —alineados con Irán— se adjudicaron el lanzamiento de misiles balísticos contra el petrolero saudí Wafa en el Mar Rojo, mientras que autoridades de Yemen e India confirmaron el hundimiento de un mercante de bandera india tras ser alcanzado por una embarcación con explosivos. En paralelo, la agencia UKMTO del Reino Unido reportó el impacto de un proyectil no identificado contra un buque a 37 kilómetros de las costas de Omán.

En el plano institucional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció un marcado incremento en las ejecuciones y sentencias de muerte perpetradas por el gobierno iraní desde el mes de marzo. Según datos presentados por la ONU, al menos 56 personas fueron ejecutadas en las últimas semanas —27 de ellas vinculadas a las protestas antigubernamentales de comienzos de año— en el marco de juicios sin garantías procesales y confesiones obtenidas bajo tortura.