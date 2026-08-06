Irán dijo que acordó con Omán «coordenadas» de una ruta en Ormuz y Estados Unidos habló de negociaciones «desordenadas»

Irán informó que llegó a un acuerdo con el Sultanato de Omán sobre una nueva ruta de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz, del que ambos son ribereños y que se encuentra en el centro de las tensiones con Estados Unidos. En tanto, desde la Casa Blanca sostuvieron que continúan con las negociaciones con la república islámica y admitieron que son «desordenadas».

El país asiático marcó que cualquier reapertura del pasaje marítimo, bloqueada por Teherán cuando inició la guerra, dependerá de las acciones de Washington, según señalaron medios locales.

Irán afirma que se alcanzó acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA, dijo que con Omán «las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas».

Precisó que los dos países estaban trabajando en una «declaración conjunta», siempre y cuando «terceras partes no obstaculicen el proceso».

Desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos a principios de julio, Teherán volvió a bloquear este estratégico estrecho por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que Teherán desea llegar a un acuerdo para reabrir esta ruta a la navegación, pero Irán lo ha desmentido y afirma que, por el contrario, llegará a un pacto con su vecino al otro lado del paso marítimo, Omán.

JD Vance sostuvo que el acuerdo con Irán «va a tomar algún tiempo»

Su vicepresidente, JD Vance, reconoció el miércoles en Fox News que las negociaciones con Irán habían sido desiguales, y que la administración de Trump había experimentado tanto avances como retrocesos en sus esfuerzos por llegar a un acuerdo. “Va a ser desordenado y va a tomar algún tiempo llegar allí”, reconoció.

Vance atribuyó estas dificultades a las divisiones dentro del poder iraní, en el cual algunos funcionarios deseaban el fin del conflicto, mientras que unos «radicales locos» querían que continuara la guerra.

«En primer lugar, los iraníes son gente extremadamente difícil. En segundo lugar, su sistema está fragmentado», sostuvo Vance.

Buques colisionaron la semana pasada en el estrecho de Ormuz

Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, al menos dos buques controlados por Grecia fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz la semana pasada, mientras que otros informaron de incidentes que estuvieron a punto de convertirse en colisiones o de advertencias por parte de entidades que afirmaban representar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La compañía añadió que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, seguían reivindicando ataques contra barcos en el Mar Rojo. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

AFP y AP