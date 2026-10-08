Ataque en el aeropuerto de Riad: el petróleo Brent saltó a US$104 y crece el temor por el suministro saudí

or el estrecho de Ormuz pasa cerca de un quinto del petróleo mundial. La guerra con Irán restringió el tráfico y elevó la importancia de la ruta alternativa por el mar Rojo. (Foto: AP)

Varias explosiones sacudieron este jueves Riad, la capital de Arabia Saudita. Una de ellas fue una fuerte detonación en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que suspendió los vuelos y ordenó evacuar a los pasajeros. El mercado reaccionó enseguida y el petróleo Brent superó los 104 dólares por barril, con una suba de 4,21% a primera hora en la jornada.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se adjudicaron el ataque, aunque no presentaron pruebas de los daños que dicen haber causado, según consignó AP. La coalición liderada por Arabia Saudita informó que interceptó dos misiles balísticos lanzados contra Riad y otro dirigido a Khamis Mushait, cerca de la frontera con Yemen.

Ataques hutíes en Arabia Saudita: tres muertos en dos aeropuertos

El miércoles, las autoridades saudíes informaron que dos ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha dejaron tres muertos y 36 heridos. Son las primeras víctimas fatales desde que Arabia Saudita lanzó una ofensiva para recuperar la costa yemení del mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, que los hutíes tomaron hace un mes.

El mapa donde fue el ataque (AP).

Esa ruta es la principal alternativa al estrecho de Ormuz, restringido por la guerra con Irán. Según analistas, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, envía por allí entre 4 y 5 millones de barriles diarios.

Precio del petróleo hoy: el Brent toca los US$105

De acuerdo con Investing.com, el contrato de diciembre del Brent marcó un máximo de 105,47 dólares en la jornada y acumula una suba de 57,7% en un año. El salto borra el alivio del miércoles, cuando el anuncio de una liberación acelerada de reservas estratégicas por parte del organismo energético internacional había llevado al barril a 100,08 dólares.

El precio sigue lejos del pico de la crisis: desde el inicio de la guerra con Irán, el 28 de febrero, el Brent llegó a un máximo de 126,41 dólares el 30 de abril.